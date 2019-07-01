Фото с фестиваля Cтаркон 2019: самые яркие костюмы и победители конкурса косплея

Ну вот и настало лето. Для кого-то это время пляжного отдыха и морских развлечений, а для кого-то долгожданный Старкон - один из крупнейших в России фестивалей, посвященный фантастике, аниме и компьютерным играм.

Очередь на входе с раннего утраФото: Олег ЗОЛОТО

Описывать это мероприятие бессмысленно. Как говориться, лучше увидеть. Мы побывали на фестивале вместе с фотокорреспондентом, посмотрели, пообщались с участниками и узнали кое-какие секреты закулисья. Представляем самые яркие образы и ну и победителей, конечно.

Здесь можно было увидеть и диснеевских принцесс и героинь современных фильмовФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году Старкон отметил юбилей - 20 лет, представляете? По этому случаю в «Экспофоруме» собрались тысячи фанатов фестиваля, причем не только из Петербурга, но и из других городов. К примеру, героиня, называющая себя Armin, приехала из Саратова. Свой костюм она сшила за 300 часов.

Кольчуга в этом костюме весит 8 кгФото: Олег ЗОЛОТО

- Я использовала натуральные материалы – посох делала из липы, расшивала костюм металлическими нитями и даже кольчугу сама плела тоже из металла. Каждая накладка на ногу весит по 4 кг!

Невероятные костюмы, герои игр как будто ожили и теперь среди насФото: Олег ЗОЛОТО

Однако в финал героиня не прошла, говорит, что жюри отсекли ее из-за того, что крылья персонажа немного больше, чем прописано в канонах. Вот так вот жесткий отбор!

Перед выходом в финал жюри тщательного отсматривали каждого кандидатаФото: Олег ЗОЛОТО

- Да, к тому же костюмы должны быть совершенно новыми, - подхватила другая парочка, Аленушка и братец-Иванушка, представлявшие персонажей фандома «Сказки Старой Руси».

Аленушка и братец ИванушкаФото: Олег ЗОЛОТО

Сестрица рассказала, что на подготовку двух костюмов ушло больше 400 часов и 40 тысяч рублей. Свой наряд она расшивала в ручную под старину. Умеет она это делать, чертовка! Да так красиво, что не оставила никого равнодушными. Зрители в очередь выстраивались, чтобы сфотографироваться с этими героями. Да и жюри оценили, присудив этому дуэту победу в номинации «Самый редкий образ», уж очень необычно видеть на сцене героев русских сказок, а не фентези или игры.

Профтись по коридору - уже удовольствиеФото: Олег ЗОЛОТО

А там кого только не было! Свыше 200 косплееров со всей России на протяжении двух дней боролись в 16 различных номинациях. Еще одно удивление вечера – Анастасия из диснеевского мульта. Она сначала вышла в рваной одежде, а потом вдруг как по волшебству преобразилась и стала выглядеть как настоящая принцесса в бальном платье.

Анастасия удивила зрителейФото: Олег ЗОЛОТО

Ну и помимо конкурса косплея было на что посмотреть – столы с настольными играми, мастер-классы по разному рукоделию, лекции.

Тысячи людей пришли на фестиваль Старкон 2019Фото: Олег ЗОЛОТО

Просто пройтись по коридорам Экспофорума уже было удовольствием.

Куда ни глянь - всюду герои фентезиФото: Олег ЗОЛОТО

Высший пилотаж - это когда участник не просто переодевается в костюмы, но еще и точно передает мимику, движения своего персонажа.

Было очень много фотозон для поклонников фентезиФото: Олег ЗОЛОТО

Одна из фишек мероприятия – приглашенные звездные гости. В этом году отдельная встреча состоялась с актером из сериала «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп. Совсем скоро стартуют съемки нового сезона, а пока у артиста перерыв, он согласился приехать на Старкон.

В этом году отдельная встреча состоялась с актером из сериала «Звёздный путь: Дискавери» Энтони Рэппом.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Спасибо большое за приглашение! После этой встречи я еще отправлюсь в путешествие по Прибалтике и Скандинавии. - Всех секретов не расскажу, тогда ведь будет неинтересно смотреть, скажу лишь только, что в новом сезоне будет новый капитан и мой герой сыграет далеко не последнюю роль, - улыбнулся актер, отвечая на вопросы поклонников.

Целых два дня длился праздник для поклонников косплеяФото: Олег ЗОЛОТО

Этот Старкон закончился, пора готовиться к следующему! Не пропустите!

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