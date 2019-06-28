Победители «Ленинградского гектара» обеспечат область чесноком, клубникой и овечьим сыром

В Ленобласти завершился первый этап программы «Ленинградский гектар». В разных районах участки земли получили десять фермеров – как опытных, так и, можно сказать, начинающих. У каждого свой «проект мечты» - от выращивания местного чеснока до разведения экзотических пород овец. «Комсомолка» пообщалась с победителями и выяснила самые интересные подробности.

ПОБЛИЖЕ К ДОМУ

Признавайтесь – кто хотя бы раз в жизни пробовал овечий сыр? Готовы побиться об заклад, немногие – слишком уж редкий продукт, а в фермерских магазинах продается по такой цене, что оторопь берет. Исправить ситуацию намерен Виталий Лысов. У него в планах – завезти на свой участок овец и наладить производство мяса и сыра.

- Я уже несколько лет занимаюсь мелким рогатым скотом, - рассказывает Виталий. – Сейчас у меня есть только козы – правда, землю для них пришлось покупать в Вологодской области, потому что в нашей, Ленинградской, было слишком дорого. В результате я ездил туда по графику две недели через две, за 450 километров от дома. Сами понимаете, насколько это тяжело – я ведь человек семейный.

Овцами ташлинской породы до недавних пор занимались только в Туле. А скоро начнут и в Ленобласти!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь наш собеседник планирует перевезти производство поближе к дому – его новый участок площадью почти восемь гектар располагается в Подпорожском районе. Козы останутся, но к ним присоединятся овцы – да не простые, а уникальной ташлинской породы. Она, объясняет Виталий, и в плане мяса хорошо, и молока способна давать полтора литра в сутки.

- Сейчас ей практически никто не занимается, - уточняет Лысов. – Только в Туле есть производство – и то чисто мясное.

В скором времени Виталий закупит 75 ташлинских овец. Сыр же на прилавках фермерских магазинов появится не раньше чем через год. Стоить будет, по предварительным прикидкам, 700-800 рублей за килограмм – не на каждый день продукт, конечно, но временами побаловать себя можно.

ИЗ НАЧАЛЬНИКОВ - В ФЕРМЕРЫ

В Бокситогорском районе разместится хозяйство Михаила Дитлера. Дитлер – тоже опытный хозяйственник: работал трактористом и комбайнером, сажать, выращивать и убирать умеет практически все, что растет и дает урожай. Но особенно заинтересовал его чеснок – эта культура, по словам Михаила Михайловича, лучше всех приспособлена к суровому ленинградскому климату.

Там, где сегодня трава и бурьян, скоро раскинутся плодородные поля. Фото: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

- При этом чесноком у нас, как это ни удивительно, никто толком не занимается, - рассказывает наш собеседник. – В магазины он поступает в основном из Китая. На рынках можно найти сорта из Узбекистана и Таджикистана. И все. То есть, даже российского чеснока толком нет, не говоря уже о ленинградском.

За свой проект Михаил Михайлович стоит крепко: сейчас он работает в сфере ЭКХ начальником отдела, но хочет в скором времени уволиться и переехать в область, на новый участок. Ведь хозяйству нужен хозяин.

- Мне дали около четырех гектар, - отмечает он. – С одного гектара можно собрать две-две с половиной тонны урожая. Цены, конечно, планируем делать ниже магазинных: привозной чеснок сейчас можно купить по 250-270 рублей за килограмм. Наш будет обходиться примерно в 170.

"МЕСТНУЮ КЛУБНИКУ УВИДИМ НЕ РАНЬШЕ 2021 ГОДА"

Александр Ким – фермер в третьем поколении. Он, как и наш предыдущий герой, что только не выращивал, но в итоге решил остановиться на клубнике.

- В наших краях ее сейчас мало кто выращивает, - рассказывает Александр. – В Ленобласть клубнику завозят в основном из Краснодарского края, Белоруссии, Греции, Турции. Причин тут множество: нет научной базы, практически нет специалистов, у которых начинающий фермер мог бы чему-нибудь научиться, нет хорошего посадочного материала. К тому же клубника – бизнес долгий. Прибыль с него начинают получать, как правило, спустя три-четыре года. До этого идет работа в лучшем случае в ноль.

Александр Ким - фермер в третьем поколении. Пожалуй, никто в Ленобласти не знает о клубнике столько, сколько знает он. Фото: комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

В программе Александр принимал участие вместе со своей мамой Венерой Ким. Им удалось получить два соседних участка по пять гектар каждый. Выращивать, уточняет наш собеседник, будут в основном голландские сорта. Правда, местную клубнику на прилавках рынков и магазинов мы увидим еще не скоро – по самым смелым прогнозам первый по-настоящему крупный урожай удастся получить не раньше 2021 года.

СПРАВКА "КП"

Конечно, клубникой, чесноком и овцами список проектов, которые хотят запустить победители «Ленинградского гектара», отнюдь не ограничивается. На новых участках фермеры планируют выращивать малину, разводить коров и коз.

Между тем уже готовится второй конкурс. Как сообщает пресс-служба комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, сейчас идет подготовка земельных участков. Как долго она продлится – пока не известно, но есть все шансы, что заявки от фермеров начнут принимать до конца этого года.