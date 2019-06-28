2019-06-28T15:51:04+03:00
Общество

Пулково обновляет коммерческую зону зала внутренних вылетов

В Пулково завершился первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов
Олег БЕЛОВ
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Коммерческая зона включает более 70 магазинов и точек общественного питания. Фото предоставлено Пулково.Коммерческая зона включает более 70 магазинов и точек общественного питания. Фото предоставлено Пулково.
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В рамках проекта группа компаний RegStaer, ведущий российский ретейл в аэропортах, открыла первую часть магазина формата Duty Paid, через который пассажиры направляются от зоны досмотра к выходам на посадку.

Завершен первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов. Фото предоставлено Пулково.

Завершен первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов. Фото предоставлено Пулково.

Пассажиры внутренних рейсов могут приобрести в новом Duty Paid сумки, чемоданы, солнцезащитные очки, часы, аксессуары ведущих мировых брендов, а также игрушки, напитки, сладости, шоколад и товары в дорогу.

Пассажиры могут приобрести в новом Duty Paid товары и аксессуары ведущих мировых брендов. Фото предоставлено Пулково.

Пассажиры могут приобрести в новом Duty Paid товары и аксессуары ведущих мировых брендов. Фото предоставлено Пулково.

В сентябре 2019 года откроется вторая часть магазина, где будут представлены парфюмерия и косметика. Общая площадь нового Duty Paid составит около 1000 кв. м. Магазин Duty Paid с современным технологичным дизайном стал якорным магазином коммерческой зоны зала внутренних вылетов, запустив процесс обновления концепции существующих заведений в терминале аэропорта Пулково.

Открыта первая часть магазина формата Duty Paid. Фото предоставлено Пулково.

Открыта первая часть магазина формата Duty Paid. Фото предоставлено Пулково.

На время строительно-ремонтных работ в зале вылета внутренних воздушных линий аэропорта Пулково применяются специальное зонирование и дополнительные схемы навигации для пассажиров. Группа компаний RegStaer является партнером крупнейшего в мире оператора Duty Free - компании Dufry.

ИСТОЧНИК KP.RU

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