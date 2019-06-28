Пулково обновляет коммерческую зону зала внутренних вылетов

В рамках проекта группа компаний RegStaer, ведущий российский ретейл в аэропортах, открыла первую часть магазина формата Duty Paid, через который пассажиры направляются от зоны досмотра к выходам на посадку.

Завершен первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов. Фото предоставлено Пулково.

Пассажиры внутренних рейсов могут приобрести в новом Duty Paid сумки, чемоданы, солнцезащитные очки, часы, аксессуары ведущих мировых брендов, а также игрушки, напитки, сладости, шоколад и товары в дорогу.

Пассажиры могут приобрести в новом Duty Paid товары и аксессуары ведущих мировых брендов. Фото предоставлено Пулково.

В сентябре 2019 года откроется вторая часть магазина, где будут представлены парфюмерия и косметика. Общая площадь нового Duty Paid составит около 1000 кв. м. Магазин Duty Paid с современным технологичным дизайном стал якорным магазином коммерческой зоны зала внутренних вылетов, запустив процесс обновления концепции существующих заведений в терминале аэропорта Пулково.

Открыта первая часть магазина формата Duty Paid. Фото предоставлено Пулково.

На время строительно-ремонтных работ в зале вылета внутренних воздушных линий аэропорта Пулково применяются специальное зонирование и дополнительные схемы навигации для пассажиров. Группа компаний RegStaer является партнером крупнейшего в мире оператора Duty Free - компании Dufry.