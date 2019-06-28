Отполированный мраморный пол и интеллектуальное видеонаблюдение: «Академическая» откроется после капитального ремонта 1 июля 2019 года

Станция метро «Академическая» открылась в Петербурге под самый Новый год - 31 декабря 1975-го. В районе располагалось несколько НИИ, поэтому выбор названия был очевиден. Решили прославлять советскую науку. Станция отслужила сначала ленинградцам, затем петербуржцам почти 43 года. И за это время ее ни разу не ремонтировали. Механика за эти годы «сдала», системы устарели, поэтому «Академическая» нуждалась в капитальной реставрации. 30 июля 2018 года станцию закрыли на капитальный ремонт. Спустя 11 месяц она снова готова принять пассажиров.

РАБОТАЛИ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

Оценить трансформацию «Академической» первые посетители смогут уже утром 1 июля 2019 года. Двери станции распахнутся по обычному графику – в 5.35 утра. Пассажиров встретят отремонтированные эскалаторы, новенькие турникеты и отполированные гранитные полы перронного зала. Однако это лишь верхушка айсберга. Большинство проведенных на станции работ сложно заметить невооруженным взглядом. Например, строители модернизировали системы управления эскалаторами, полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода (эскалаторный тоннель – прим.ред.), заменили старые прохудившиеся водоотводящие зонты на современные.

- Кроме того, модернизированы системы обеспечения транспортной безопасности: установлено интеллектуальное видеонаблюдение и усовершенствован контроль доступа. Установлен новый пикет полиции в пассажирской зоне, - отмечают в пресс-службе метрополитена.

Ремонт эскалаторов на "Академической".Фото: Полина ЖУКОВА

После закрытия метро специалисты полировали мраморную облицовку путевых стен и шутц-линию. Специальная ограничительная полоса поможет проще ориентироваться в подземке слабовидящим людям. Также реконструкция коснулась систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и освещения. Светильники поменяли на энергосберегающие, светодиодные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Академическая» - одна из самых популярных станций «красной» ветки. Ежемесячно на ней бывают 1,6 миллиона человек в месяц. Чтобы избежать транспортной блокады Калининского района, схему движения общественного транспорта изменили. После того, как «Академическая» откроется, перевозчики вернутся на свои маршруты.

По прежним трассам поедут автобусы № 61, 102, 153, 178, К-9, К-72, К-93, К-131, К-193, К-278А. При этом трамваи № 38 и 61 продолжат работать по действующим линиям. № 38 – от Проспекта Мечникова до станции «Кушелевка», а № 61 от Суздальского проспекта до метро «Выборгская». Коммерческие маршрутки № К-70, К-278, К-288, К-330, отмененные в иле прошлого года, возвращать не собираются.