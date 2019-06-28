2019-06-28T17:28:12+03:00
Общество

Семейный юбилей с «Авто Премиумом» в МЕГА Парнас

Тысячи покупателей торгового комплекса смогли познакомиться поближе с SKODA OCTAVIA и записаться на тест-драйв
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Фото предоставила группа Авто Премиум.Фото предоставила группа Авто Премиум.
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В честь 60-летия ŠKODA OCTAVIA официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» разместили эту модель в МЕГА Парнас. За неделю, с 21 по 27 июня 2019 года, экспозицию посетили тысячи покупателей одного из крупнейших торговых комплексов Петербурга, а дилеры получили множество отзывов и организовали запись на тест-драйв этой модели в свои салоны.

- ŠKODA OCTAVIA – любимый автомобиль нашей семьи. На нем мы смело отправляемся и в дальние путешествия, и на рыбалку, и на природу, и вообще куда угодно. В общем, оптимальный семейный автомобиль, - поделился один из покупателей, семья которого выбирает уже третье поколение модели.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Обновляясь с каждым новым поколением, автомобиль остается молодым, несмотря на солидный юбилей. За 60 лет существования модели ŠKODA OCTAVIA миллионы людей остановили на ней свой выбор и сохраняют приверженность марке, благодаря тому, что в центре внимания ŠKODA – каждый член семьи, от самого маленького пассажира.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Специально для того, чтобы автомобиль смогли оценить все члены семьи, «Авто Премиум» организовал запись на семейный тест-драйв. Участвуя в нем, клиент может выбрать для своего ребенка подходящее детское кресло из трех возможных вариантов – до 3-х лет, от 3 до 5 лет, и старше 5 лет. У дилеров можно заказать и специальные аксессуары для безопасной перевозки животных.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Все гости экспозиционной площадки, записавшиеся и приехавшие на тест-драйв в дилерские центры, обязательно получат в подарок сертификат на посещение развлекательного парка «Озорные белки» для всей семьи. Этот единственный в своем роде парк аттракционов на деревьях, не имеющий аналогов в России, стал партнером «Авто Премиума».

Однажды очутившись за рулем непревзойденной ŠKODA OCTAVIA, понимаешь, что ŠKODA – это семья.

Ну, а если ŠKODA OCTAVIA – ваш выбор, очень скоро автомобиль станет одним из любимых членов вашей собственной семьи.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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