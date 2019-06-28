Семейный юбилей с «Авто Премиумом» в МЕГА Парнас

В честь 60-летия ŠKODA OCTAVIA официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» разместили эту модель в МЕГА Парнас. За неделю, с 21 по 27 июня 2019 года, экспозицию посетили тысячи покупателей одного из крупнейших торговых комплексов Петербурга, а дилеры получили множество отзывов и организовали запись на тест-драйв этой модели в свои салоны.

- ŠKODA OCTAVIA – любимый автомобиль нашей семьи. На нем мы смело отправляемся и в дальние путешествия, и на рыбалку, и на природу, и вообще куда угодно. В общем, оптимальный семейный автомобиль, - поделился один из покупателей, семья которого выбирает уже третье поколение модели.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Обновляясь с каждым новым поколением, автомобиль остается молодым, несмотря на солидный юбилей. За 60 лет существования модели ŠKODA OCTAVIA миллионы людей остановили на ней свой выбор и сохраняют приверженность марке, благодаря тому, что в центре внимания ŠKODA – каждый член семьи, от самого маленького пассажира.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Специально для того, чтобы автомобиль смогли оценить все члены семьи, «Авто Премиум» организовал запись на семейный тест-драйв. Участвуя в нем, клиент может выбрать для своего ребенка подходящее детское кресло из трех возможных вариантов – до 3-х лет, от 3 до 5 лет, и старше 5 лет. У дилеров можно заказать и специальные аксессуары для безопасной перевозки животных.

Фото предоставила группа Авто Премиум.

Все гости экспозиционной площадки, записавшиеся и приехавшие на тест-драйв в дилерские центры, обязательно получат в подарок сертификат на посещение развлекательного парка «Озорные белки» для всей семьи. Этот единственный в своем роде парк аттракционов на деревьях, не имеющий аналогов в России, стал партнером «Авто Премиума».

Однажды очутившись за рулем непревзойденной ŠKODA OCTAVIA, понимаешь, что ŠKODA – это семья.

Ну, а если ŠKODA OCTAVIA – ваш выбор, очень скоро автомобиль станет одним из любимых членов вашей собственной семьи.

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