2019-06-28T17:25:42+03:00
Досуг

Comedy Club, Stand Up, «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», «Однажды в России» и «Импровизация»: ТНТ привезет на VK Fest своих топовых звёзд

20 и 21 июля в Санкт-Петербурге пройдет пятый VK Fest, в рамках которого ТНТ организует большую зону юмора
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ТНТ вновь привезет на VK Fest своих топовых звёзд.ТНТ вновь привезет на VK Fest своих топовых звёзд.
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Концерты резидентов Comedy Club, комиков Stand Up, участников «Импровизации», шоу «ПЕСНИ», мастер-классы от звезд проекта «ТАНЦЫ» и презентация абсолютно новых шоу и сериалов телеканала, которые первыми увидят гости гигантской площадки ТНТ.

Как и в предыдущие два года хэдлайнерами площадки ТНТ станут резиденты Comedy Club и комики шоу Stand Up. ТНТ предложит гостям интерактивные развлечения, а звезды канала расскажут о главных премьерах нового телевизионного сезона.

Сцена ТНТ начнет работать в субботу 20 июля в 12:00, когда на сцену выйдут ведущие Comedy Radio Тимур Ромашко и Андрей Родной, к которым периодически будет присоединяться участница шоу «Однажды в России» Ольга Картункова.

В дни феста на сцене ТНТ пройдут мастер-классы от участников шоу «ТАНЦЫ», красавчик Азамат Мусагалиев проверит гостей феста на логику, а Тимур Батрутдинов представит главную интригу нового телевизионного сезона — реалити-шоу, в рамках которого он и Ольга Бузова снова будут пытаться наладить свою личную жизнь.

Вечером 20 июля на сцене ТНТ выступят хэдлайнеры первого дня, стендап-комики Иван Абрамов, Тимур Каргинов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров и Руслан Белый.

Из ярких событий второго дня стоит отметить сольный концерт участника шоу «ПЕСНИ» PLC и концерт резидентов Comedy Club: Марины Кравец, Андрея Аверина, Зураба Матуа, Дмитрия Сорокина, Антона Иванова, Алексея Смирнова, Андрея Бебуришвили, Жени Синякова и группы USB.

Завершится двухдневный фестиваль концертом шоу «ТАНЦЫ» и представлением новых участников проекта из Санкт-Петербурга.

В течение всех двух дней на фестивале будет работать студия прямой трансляции ТНТ. Подписчики официального паблика телеканала в VK в режиме live увидят выступления хэдлайнеров, познакомятся с проектами нового сезона и узнают, что происходит за кулисами площадки ТНТ, остальные подробности организаторы держать в секрете, но заверяют, что сюрпризов будет значительно больше.

20 и 21 июля, 12:00, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, ТНТ на VK Fest

ИСТОЧНИК KP.RU

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