2019-06-28T17:32:46+03:00
Досуг

Объявлены победители Urban Awards 2019

Премия вновь собрала блестящий пул гостей и участников
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В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019.В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019.
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В Санкт-Петербурге были объявлены победители XI федеральной премии Urban Awards 2019. Местом проведения торжественной церемонии был выбран «Дом Беггровых» — исторический особняк в самом сердце Невского проспекта. Премия вновь собрала блестящий пул гостей и участников — всех тех, с кем Гостями и участниками премии стали все те, с кем принято ассоциировать сферу строительства и недвижимости Санкт-Петербурга и других российских регионов.

Партнерами премии выступили ведущий мировой бренд в сфере производства лифтов OTIS, один из лидеров по финансированию ипотеки и девелоперских проектов Группа ВТБ, портал объявлений Avito Недвижимость, крупные девелоперские компании Glorax Development и ГК «Атлас Девелопмент», производитель электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric, сервис «Медиалогия», а также администрация «Дома Беггровых». Организатор премии – информационный портал Urbanus.ru.

Каждый год сценарий Urban Awards выстраивается вокруг определенной тематики. XI церемония прошла в стилистике вечернего телешоу. Этот формат получил широкую популярность во многом благодаря остроумным ведущим — таким, например, как Иван Ургант или Джимми Киммел. Такое шоу — отличный способ подвести итоги года в атмосфере интересного и позитивного общения. Еще одна особенность Urban Awards — участие celebrities. В этом году организаторами были приглашены известный актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, а сценарий мероприятия подготовил один из авторов телепрограммы «Вечерний Ургант» Владимир Маркони.

Церемонию посетили главные лица ключевых девелоперских компаний, таких как: «ЛСР-Недвижимость Северо-Запад», «Кортрос», EKE Group, Glorax Development, RBI, «Строительный трест», «Ленстройтрест», «Атлас Девелопмент», VALO, Bonava, ГК «Эталон», «Охта Групп», VEREN GROUP, «Арсенал Недвижимость» и еще 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.

В welcome-зоне гости познакомились с яркими «Премьерами года»: ЖК «Петровская доминанта» от Группы «Эталон», ЖК Nobelius от «Петербургской Строительной Компании» и Grand House от Glorax Development.

Всего награды присуждались в 33 номинациях. Звания «Девелопер года», «Риелтор года», «Персона года», а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов определялись голосованием участников церемонии. Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии. В качестве Независимого Консультанта свои услуги любезно предоставила международная фирма PwC.

Победители Urban Awards 2019: Посмотреть список

ИСТОЧНИК KP.RU

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