2019-06-28T17:42:14+03:00
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Юрий Стоянов - новый герой программы "Светская хроника"

Документальный фильма из цикла "Моя правда" смотрите 30 июня
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Настоящая любовь тоже пришла к Стоянову поздно.Настоящая любовь тоже пришла к Стоянову поздно.
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В воскресенье, 30 июня сразу после программы "Светская хроника" смотрите премьеру документального фильма из цикла "Моя правда". Герой программы - Юрий Стоянов.

Известность и любовь зрителей пришли к нему поздно. У Юрия Стоянова необычная для артиста биография. Без особого успеха он долго играл в театре второстепенные роли. Комплексовал из-за собственной внешности. Снимался в рекламе. И нашел себя в юмористической программе.

Колоссальный успех «Городка» пытаются объяснить до сих пор. Кто-то говорит, что Илья Олейников и Юрий Стоянов просто хорошо сработались и стали настоящими друзьями - на съемочной площадке и в жизни. Другие же уверены — их встреча была предопределена.

Настоящая любовь тоже пришла к Стоянову поздно. Он был трижды женат. И самым счастливым считает свой последний брак, в котором родилась дочь Катя.

Но как получилось, что его путь к славе и признанию был таким долгим и трудным? Что связывало Юрия Стоянова и Илью Олейникова? Как Стоянов переживал смерть лучшего друга и смог ли оправиться от этого удара? Почему после «Городка» у него долгое время не было успешных проектов? Счастлив ли сегодня один из самых любимых артистов страны?

В новом выпуске программы "Моя правда" Юрий Стоянов расскажет о своей жизни, покажет места, связанные с его молодостью. Также в передаче яркие интервью Виктора Сухорукова, Игоря Угольникова, Алисы Гребенщиковой, Тиграна Кеосаяна, Дениса Клявера, Евгения Маргулиса и других.

Смотрите премьерный фильм программы "Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает" в воскресенье, 30 июня в 09:00 на Пятом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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