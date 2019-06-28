2019-06-28T18:41:38+03:00
Политика

Взрыв мин и «вальс буксиров»: В Кронштадте прошел грандиозный показ боевых кораблей и морского десанта

Международный военно-технический форум «Армия-2019» открылся под Петербургом
Лилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019»В Кронштадте открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербургском Кронштадте в пятницу, 28 июня, открылся Международный военно-технический форум «Армия-2019». На торжественной церемонии около 20 кораблей и катеров различных классов представили зрелищное шоу – показ современных образцов вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота.

На открытии продемонстрировали военные корабли Фото: Олег ЗОЛОТО

На открытии продемонстрировали военные кораблиФото: Олег ЗОЛОТО

Подрыв плавающей мины Фото: Олег ЗОЛОТО

Подрыв плавающей миныФото: Олег ЗОЛОТО

Прохождение катеров Фото: Олег ЗОЛОТО

Прохождение катеровФото: Олег ЗОЛОТО

- На открытии форума экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы продемонстрировали элементы боевой подготовки, среди которых траление и подрыв плавающей мины, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами, оказание помощи условно аварийному кораблю, прохождение катеров с демонстрацией огневой мощи, «вальс буксиров» и другие, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

«Вальс кораблей» Фото: Олег ЗОЛОТО

«Вальс кораблей»Фото: Олег ЗОЛОТО

Демонстрация огневой мощи Фото: Олег ЗОЛОТО

Демонстрация огневой мощиФото: Олег ЗОЛОТО

Во время яркого шоу, около 1,5 тысяч военнослужащих Балтийского флота приняли участие в построении, промаршировали с флагом, а также разыграли сцену освобождения корабля от захватчиков.

Показательное освобождение судна от пиратов Фото: Олег ЗОЛОТО

Показательное освобождение судна от пиратовФото: Олег ЗОЛОТО

Высадка десанта Фото: Олег ЗОЛОТО

Высадка десантаФото: Олег ЗОЛОТО

Шоу получилось ярким и очень напряженным Фото: Олег ЗОЛОТО

Шоу получилось ярким и очень напряженнымФото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, на площадке статического показа гости форума могут рассмотреть и изучить образцы вооружения и техники береговых и специальных войск, такими как береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитная ракетная система С-400, зенитный ракетный комплекс «Тор», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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