2019-07-01T13:31:07+03:00
Звезды

«Порода и харизма»: Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

Поклонники считают, что у родственников много общего
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата Евгения с днем рождения.Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата Евгения с днем рождения.Фото: СОЦСЕТИ
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Дмитрий Нагиев всегда прятал свою личную жизнь от посторонних глаз. О том, что у него есть родной брат было известно всегда. Но кто он и чем занимается, никто не знал. Когда Евгений Нагиев снялся в небольшой роли сериала «Крот», появилась хоть какая-то информация. Евгений заядлый гонщик и бизнесмен. В родном для семьи Петербурге он держит сеть автомоек и мини-отелей. Свою карьеру Нагиев-младший начинал с работы инструктора по бодибилдингу. Его клиентом, в том числе, был и звездный родственник.

Сегодня Евгению исполнилось 48 лет. В связи с этим событием Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram поздравительный пост, прикрепив к нему фото именинника.

- С днём рождения тебя, мой брат. Пока я старший, но придёт день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Будь счастлив. Я всегда где-то рядом, - написал шоумен.

nagiev.universalnagiev.universal
С днём рождения тебя, мой брат. Пока я старший, но придёт день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Будь счастлив. Я всегда где-то рядом. @ne_bessi
63436 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Кровь не водица!», «Порода, харизма и аристократизм - все есть в наличии и у брата», «Похожи», «Очень красивый брат!», «Поздравляем», - ответили поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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