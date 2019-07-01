LENINGRAD распахнул свои двери

Застройщик «Лидер Групп» провел день открытых дверей в ЖК бизнес-класса LENINGRAD. Мероприятие посетили свыше 300 гостей, которые побывали внутри строящегося дома, пообщались со строителями, а также познакомились с будущими соседями и просто весело провели время. Целый день на территории комплекса шла развлекательная программа с музыкой, конкурсами, призами, подарками и даже специальной чайной церемонией. Специально для экскурсий по комплексу подготовили типовой пятый этаж, на котором открыли все секции — дом можно было пройти насквозь. У входа в каждую квартиру установили информационные таблички с подробным описанием, площадью, количеством комнат и их планировкой, номером секции, а главное — номерами аналогичных квартир на других этажах. Таким образом, на каком этаже и в какой части комплекса ни находилась бы та или иная квартира, аналогичную можно было легко найти на маршруте экскурсии.

О КОМПЛЕКСЕ

ЖК LENINGRAD — это элегантный дом бизнес-класса на Поклонной горе. Это место с давних пор привлекает красотой ландшафта, целебным сосновым воздухом и захватывающими видами. С XIX века петербуржцы любовались отсюда великолепной панорамой города с золоченым куполом Исаакиевского собора. В XVIII веке здесь стояли дворцы и усадьбы, в ХIХ среди сосновых парков гуляла культурная богема, а в советское время молодой район облюбовала интеллигенция. И сегодня это место притягивает петербуржцев. Со всего города едут на отдых к Суздальским озерам. Многие мечтают жить среди многочисленных парков, хранящих историю Северной столицы. Квартира в ЖК LENINGRAD позволит воплотить мечту в жизнь, поселившись в уникальном месте, наслаждаясь природой и историей одновременно. ЖК LENINGRAD возводится в зеленой зоне между проспектами Энгельса и Тореза. Низкая плотность застройки позволит чувствовать свободу и простор. Жилой комплекс окружают лесопарки и скверы: парк Юннатов, «Сосновка», Новоорловский, Удельный и Муринский парки. Благодаря особенностям ландшафта — LENINGRAD возводится в самой высокой точке Петербурга — практически все квартиры являются видовыми. Изюминка проекта — квартиры с террасами. Это особый стиль жизни: чашечка утреннего кофе на свежем воздухе, семейные ужины теплым вечером под кронами деревьев... Для любителей «высотных» видов будут интересны квартиры на верхних этажах с панорамными окнами во всю стену. В некоторые жилые пространства органично вписались французские балконы. Новый проект соответствует всем стандартам бизнес-класса. Использование современных технологий строительства и инженерных систем обеспечат жителям комплекса высокое качество жизни.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих девелоперов не только Северо-Западного федерального округа, но и всей России. В 2018 году, по данным Единого реестра застройщиков, компания заняла третье место по объемам ввода и четвертое по объемам текущего строительства жилья среди застройщиков Петербурга и Ленинградской области. За 31 год работы девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла. В портфеле «Лидер Групп» — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий. Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов. Знаковый для застройщика проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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