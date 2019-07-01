2019-07-01T18:16:10+03:00
Досуг

Юные читатели «Комсомолки» одними из первых увидели «Историю игрушек-4» в кинотеатре «Люксор»

Перед премьерным показом ребятишки со своими родителями угощались вкусными пончиками
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Партнеры и друзья "Комсомолки" вместе с детьми побывали на предпремьерном показе семейного мультика "История игрушек-4" в "Люксоре".Партнеры и друзья "Комсомолки" вместе с детьми побывали на предпремьерном показе семейного мультика "История игрушек-4" в "Люксоре".
Изменить размер текста:

Одним из самых долгожданных моментов в дни летних каникул для детей стала российская премьера мультфильма «История игрушек-4». А юным читателям Комсомолки» повезло вдвойне - продолжение приключений астронавта Базза, ковбоя Вуди, песика по кличке Слинки и тиранозавра Рекса они увидели в кинотеатре «Люксор» раньше других. Специальный премьерный показ для друзей и партнеров «Комсомолки» вызвал небывалый ажиотаж: в зале не было свободных мест!

Перед сеансом наши гости угощались любимым лакомством - пончиками.

Перед сеансом наши гости угощались любимым лакомством - пончиками.

Перед сеансом родителям с детьми тоже было, чем заняться. Мы устроили для гостей чаепитие с ароматными пончиками - отличное времяпрепровождение для дружной семьи в предвкушении любимого мультфильма!

Генеральный директор ЗАО ИД "Комсомольская правда" в Петербурге" пожелал зрителям хорошего просмотра и поблагодарил за дружбу.

Генеральный директор ЗАО ИД "Комсомольская правда" в Петербурге" пожелал зрителям хорошего просмотра и поблагодарил за дружбу.

«История игрушек-4» уже на больших экранах! Спешите посмотреть один из самых добрых мультиков года в «Люксор»!

Юные читатели "КП" остались в восторге от визита в "Люксор".

Юные читатели "КП" остались в восторге от визита в "Люксор".

О чем «История игрушек-4»

Смотрите «Историю игрушек-4» в кинотеатре «Луксор».

Смотрите «Историю игрушек-4» в кинотеатре «Луксор».

Вся команда игрушек снова вместе и снова готова к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории. Приглашаем вас присоединиться к захватывающему приключению для всей семьи от студии, в которой изобрели современную анимацию!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Петербурге состоялся бизнес-завтрак "Проектное финансирование - есть свет в конце туннеля! Практические кейсы и рекомендации"
Представители строительных компаний, уполномоченных банков и общественных организаций обсудили опыт взаимодействия застройщиков и банков
Фильм «INTO_нация большой Одессы» выйдет в прокат в рамках КАРО.Арт
4-го июля в российский прокат выйдет фильм «Into_нация большой Одессы». Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах сети «КАРО» в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Тюмени, Самаре и Сургуте
Биробиджанский Соловей или Особенности национального таланта Автобиографическая комедия
30 июня, в самый разгар лета, народный артист Семен Стругачев на сцене Театре комедии им. Н.П. Акимова уникальный автобиографический музыкальный спектакль «Биробиджанский Соловей или Особенности национального таланта»
Новости 24
В Петербурге ищут новых хозяев «метростроительной» кошке и ее котятам
Смольный объявил конкурс на проект планировки территории перегона метро «Улица Дыбенко» - «Кудрово»
Пьяный житель Гатчины грозил усыпить лысого Мишу
Лидер баскетбольного «Зенита» Сергей Карасев покинул клуб
Взрыв машины и крики: Петербуржцы испугались съемок фильма в Приморском районе
В Солнечном «Мазда» наехала на открытый люк и легла на крышу
Петербуржец погиб в ночном пожаре в Невском районе
Из-за ремонта и строительства новых съездов, с июля движение на ЗСД будет ограничено
На улице Партизана Германа горит квартира на 8-м этаже жилого дома
Рецидивист отправится на скамью подсудимых за сексуальное насилие над петербургскими школьницами
12-летняя петербурженка выпила на спор самогона и попала в реанимацию
В Петербурге могут обустроить четыре водоема для безопасного купания
Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию
Пятилетний малыш выжил после падения с 8-го этажа в Сестрорецке
30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга
Петербуржцы показали подросшего птенца лебедя и его идеального отца из Гатчинского парка
Из-за ДТП на Васильевском острове встали трамваи
Пожарные спасли голую девушку из ночного пожара в центре Петербурга
Июль в Петербурге начнется с жары и грозы
Вестибюль метро «Академическая» открылся после капитального ремонта