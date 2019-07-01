Юные читатели «Комсомолки» одними из первых увидели «Историю игрушек-4» в кинотеатре «Люксор»

Одним из самых долгожданных моментов в дни летних каникул для детей стала российская премьера мультфильма «История игрушек-4». А юным читателям Комсомолки» повезло вдвойне - продолжение приключений астронавта Базза, ковбоя Вуди, песика по кличке Слинки и тиранозавра Рекса они увидели в кинотеатре «Люксор» раньше других. Специальный премьерный показ для друзей и партнеров «Комсомолки» вызвал небывалый ажиотаж: в зале не было свободных мест!

Перед сеансом наши гости угощались любимым лакомством - пончиками.

Перед сеансом родителям с детьми тоже было, чем заняться. Мы устроили для гостей чаепитие с ароматными пончиками - отличное времяпрепровождение для дружной семьи в предвкушении любимого мультфильма!

Генеральный директор ЗАО ИД "Комсомольская правда" в Петербурге" пожелал зрителям хорошего просмотра и поблагодарил за дружбу.

«История игрушек-4» уже на больших экранах! Спешите посмотреть один из самых добрых мультиков года в «Люксор»!

Юные читатели "КП" остались в восторге от визита в "Люксор".

О чем «История игрушек-4»

Смотрите «Историю игрушек-4» в кинотеатре «Луксор».

Вся команда игрушек снова вместе и снова готова к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории. Приглашаем вас присоединиться к захватывающему приключению для всей семьи от студии, в которой изобрели современную анимацию!