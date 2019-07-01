«Алые паруса-2019» покорили миллионы сердец во всем мире

Легендарный праздник «Алые паруса-2019» в ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге увидели миллионы зрителей по всему миру. Традиционно Пятый канал вел прямую трансляцию волшебного действа сразу на нескольких площадках: в прямом эфире Пятого, на официальном сайте канала и в группах социальных сетей.

Более 10 миллионов человек любовались завораживающей красотой белоснежного брига и его алых парусов в режиме онлайн.

В социальной сети ВКонтакте трансляцию посмотрели более 1 миллиона человек! Это почти в 2,5 раза больше, год назад, и почти в 9 раз больше, чем в 2017 году.

Подписчики Одноклассников снова установили рекорд по просмотру. В прошлом году социальная сеть зафиксировала рекорд в 2 988 866 зрителя. Красочное шоу «Алые паруса» заняло второе место в номинации «Онлайн-концерт года» премии «Самый ОК». Победителей определяли пользователи социальной сети «Одноклассники» при помощи онлайн-голосования. 2019 год принес еще более грандиозную цифру - плюс 40,5% к прошлогоднему результату и 4 202 049 зрителей.

Интерес к трансляции самого красивого в мире выпускного бала возрос и у посетителей официального сайта Пятого канала. Если в 2017 году этой площадкой воспользовалось 36 000, через год аудитория сайта увеличилась в 2 раза и достигла 70 000. «Алые паруса-2019» на официальном портале наблюдали уже 129 670 человек – на 85% больше, чем годом ранее.

Таким образом на различных площадках праздник «Алые паруса» и водно-пиротехническое шоу наблюдали 5 520 809 человек – плюс 54% по сравнению с прошлым годом.

Прямая трансляция праздника в эфире Пятого обеспечила каналу первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов и долю в 11,9% в аудитории «Все 25-59» по всей стране. В Санкт-Петербурге больше половины жителей города - 52%, затаив дыхание, смотрели прямой эфир «Алых парусов».

В общей сложности с учетом телевизионной аудитории за волшебством алых парусов по всему миру наблюдали более 10 миллионов человек! Годом ранее эта цифра составляла 8,3 миллиона.