«Декорации» Жана-Кристофа Куэ: Черно-белая летопись

Выставка «Декорации» собрала черно-белые документальные фотографии ручной печати, сделанные автором по заказу UNICEF, ООН и ОБСЕ в течение четырех лет. Внимание художник сфокусировал на жизни стран, прошедших через трагические события.

– Регионы, которые были мне особенно интересны, – Косово, Абхазия и Приднестровье. Все они на тот момент являлись непризнанными в международном сообществе. Моей миссией было проиллюстрировать процесс развития всех этих трех регионов, – рассказывает Жан-Кристоф Куэ. – Но в итоге фотографии, которые я делал в поездках, превратились в своего рода личный визуальный дневник, а не в отчет на заданную тему. Главное, что я понял после проведенного там времени, – что война всепоглощающа. Война поразительна. Война – наркотик, на котором сидят все участвующие в ней люди.

В экспозицию вошли 60 снимков фотографа Жана-Кристофа Куэ.

Жан-Кристоф Куэ родился во франко-американской семье с литовскими корнями, и эти три культуры серьезно повлияли на его личность. Профессиональное образование он получил в Академии исполнительских искусств в Праге, продолжил обучение в центре исследований коммуникации Benetton «Fabrica» в Италии и в Le Fresnoy, национальной студии современного искусства во Франции.

Фотограф уделяет особое внимание проблемам общения и коммуникативным возможностям различных визуальных языков. Его творчество отличают детали, через которые зритель погружается в историю, вне зависимости от того, создано ли произведение с помощью живописи, фотографии, анимации или видео.

Выставку можно увидеть в «Росфото».

Экспозицию-летопись дополнят мультимедийная скульптура «Взгляд» из акрилового стекла и фильм «Внутренние смещения», удостоенный награды выставки Air France в Париже.

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 3 этаж

Когда: 27 июля – 8 сентября

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00