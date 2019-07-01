2019-07-01T19:30:26+03:00
Звезды

«Декорации» Жана-Кристофа Куэ: Черно-белая летопись

60 снимков фотографа Жана-Кристофа Куэ предстанут летописью 2007-2010 годов перед посетителями «Росфото»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Творчество Жан-Кристофа Куэ отличают детали.Творчество Жан-Кристофа Куэ отличают детали.
Изменить размер текста:

Выставка «Декорации» собрала черно-белые документальные фотографии ручной печати, сделанные автором по заказу UNICEF, ООН и ОБСЕ в течение четырех лет. Внимание художник сфокусировал на жизни стран, прошедших через трагические события.

– Регионы, которые были мне особенно интересны, – Косово, Абхазия и Приднестровье. Все они на тот момент являлись непризнанными в международном сообществе. Моей миссией было проиллюстрировать процесс развития всех этих трех регионов, – рассказывает Жан-Кристоф Куэ. – Но в итоге фотографии, которые я делал в поездках, превратились в своего рода личный визуальный дневник, а не в отчет на заданную тему. Главное, что я понял после проведенного там времени, – что война всепоглощающа. Война поразительна. Война – наркотик, на котором сидят все участвующие в ней люди.

В экспозицию вошли 60 снимков фотографа Жана-Кристофа Куэ.

В экспозицию вошли 60 снимков фотографа Жана-Кристофа Куэ.

Жан-Кристоф Куэ родился во франко-американской семье с литовскими корнями, и эти три культуры серьезно повлияли на его личность. Профессиональное образование он получил в Академии исполнительских искусств в Праге, продолжил обучение в центре исследований коммуникации Benetton «Fabrica» в Италии и в Le Fresnoy, национальной студии современного искусства во Франции.

Фотограф уделяет особое внимание проблемам общения и коммуникативным возможностям различных визуальных языков. Его творчество отличают детали, через которые зритель погружается в историю, вне зависимости от того, создано ли произведение с помощью живописи, фотографии, анимации или видео.

Выставку можно увидеть в «Росфото».

Выставку можно увидеть в «Росфото».

Экспозицию-летопись дополнят мультимедийная скульптура «Взгляд» из акрилового стекла и фильм «Внутренние смещения», удостоенный награды выставки Air France в Париже.

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 3 этаж

Когда: 27 июля – 8 сентября

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На открывшейся после ремонта «Академической» в первый же день сломался эскалатор
На Искровском проспекте «Лада» лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
«Зенит» разрывает контракт с Клаудио Маркизио
В Петербурге ищут новых хозяев «метростроительной» кошке и ее котятам
Смольный объявил конкурс на проект планировки территории перегона метро «Улица Дыбенко» - «Кудрово»
Пьяный житель Гатчины грозил усыпить лысого Мишу
Лидер баскетбольного «Зенита» Сергей Карасев покинул клуб
Взрыв машины и крики: Петербуржцы испугались съемок фильма в Приморском районе
В Солнечном «Мазда» наехала на открытый люк и легла на крышу
Петербуржец погиб в ночном пожаре в Невском районе
Из-за ремонта и строительства новых съездов, с июля движение на ЗСД будет ограничено
На улице Партизана Германа горит квартира на 8-м этаже жилого дома
Рецидивист отправится на скамью подсудимых за сексуальное насилие над петербургскими школьницами
12-летняя петербурженка выпила на спор самогона и попала в реанимацию
В Петербурге могут обустроить четыре водоема для безопасного купания
Записки, найденные во время реставрации Банковского моста, соберут в экспозицию
Пятилетний малыш выжил после падения с 8-го этажа в Сестрорецке
30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга
Петербуржцы показали подросшего птенца лебедя и его идеального отца из Гатчинского парка
Из-за ДТП на Васильевском острове встали трамваи
Пожарные спасли голую девушку из ночного пожара в центре Петербурга
Июль в Петербурге начнется с жары и грозы
Вестибюль метро «Академическая» открылся после капитального ремонта