Лицо петербургского рэпа Fuze: Я бы не хотел быть, как Хаски, хотя он и талантливый

7 июля на крыше Roof Place выступит хип-хоп-группа Krec. В гости на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» зашел бессменный участник и лидер проекта Артем Fuze Бровков. Он поведал о том, чем занимается сейчас и как оценивает юные таланты.

О НОВОМ АЛЬБОМЕ

- 21 июня вышел ваш новый альбом «Комиксы». Концерт на Roof Place будет его презентацией?

- Нет. Мы сыграем парочку новых песен, но вообще не хочется нагружать людей большим количеством нового материала. Кто-то придет первый раз, кто-то хочет услышать старые песни. Честно сказать, я не люблю эти официальные презентации. Если она и будет, то осенью, когда люди будут хорошо знать новые треки. Акустика - это такое попурри из всего материала, что был выпущен за годы.

- «Все так хотят, чтобы Fuze успокоился, заслуженно вышел на пенсию, стал комерсом» - так начинается ваша песня. Вы себя считаете таким взрослым человеком?

- В рэп-индустрии все происходит быстрее, чем, например, в классической музыке, когда артисты раскрываются или добиваются чего-то с возрастом. Мы слишком рано стартуем и перегораем рано. Не всем нравится то, с каким постоянством я о себе напоминаю.

О ДЕТСТВЕ

- У Достоевского Петербург - это отдельный персонаж. У вас в песнях, похоже, тоже.

- Я его ассоциирую не с персонажем, а с виртуальным пространством, в котором есть разные уровни. Где-то всегда идет дождь, где-то холодный январь с Фонтанкой во льду, где-то красивый закат и листья летают, где-то мое детство.

- Кстати, ваше детство прошло в самом центре - на улице Рубинштейна: 206-я школа, рок-клуб. Но вы как-то сказали, что город вашего детства куда-то исчез.

- Я не против того, что пришел капитализм и вместо булочных и молочных магазинов на Рубинштейна открываются рестораны, - сам там бываю, свои закуточки при этом нахожу. А вообще там не сильно все поменялось: в глубине те же дома, коммуналки, алкаши и брошенные дети.

О МОЛОДЕЖИ

- Кого из новых рэперов вы выделяете или вообще не следите?

- Да нет, слежу. Посещаю сайт The-Flow.ru, вижу и бездарей и талантливых исполнителей. Многообещающим мне кажется Хаски, который не так давно переформатировался в то, что из себя сейчас представляет. Jeembo с лейбла Оксимирона хорош, хоть и мрачноват даже для меня. Bumble Beezy очень техничный - ритмика, дикция у него прекрасные. Но вообще для своего удовольствия я слушаю радио «Монте-Карло», «Эрмитаж» и Studio 21 (улыбается).

- В одном из интервью вы сказали, что было бы символично спеть на крыше Крестов. Видимо, это был отсыл к ситуации с запретами Хаски, IC3PEAK и других музыкантов. Что бы вы почувствовали, если бы вас запретили?

- IC3PEAK держатся на эффекте «вау». Возможно, им это подходит. Хаски это отчасти сыграло на руку, но он в принципе довольно эпатажный. Я бы не хотел себе такого имиджа, потому что не знаю, что с ним потом делать. К тому же меня не за что запрещать. Но вообще это страшно - лишиться занятия, которое ты любишь. Никому бы этого не пожелал, пускай это трижды осатанелые группы.

- Естественный вопрос к мэтру петербургского рэпа: что бы вы посоветовали начинающим музыкантам?

- Надо не ловить что-то поверхностное, а копать глубже. Изучите хотя бы двадцать лет этой музыки, послушайте, что читали в других странах. Не бойтесь быть не таким, как все.