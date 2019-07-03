Праздник плуга и плова

С каждым годом желающих погулять на татаро-башкирском празднике окончания весенне-полевых работ становится все больше. Найти парковочное место на обочинах дороги, ведущей в Энколово, все труднее. Организаторы подсчитали, что не менее ста тысяч человек посещают популярное мероприятие.

- Я уже седьмой раз на этом празднике, и каждый раз он все интереснее, многолюднее и жизнерадостнее, - сказал на открытии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Сабантуй прижился у нас в области, и мы считаем его общим праздником. Недаром сюда приезжают жители многих городов и районов области независимо от того, на каком языке они говорят, какую культуру поддерживают и какую религию исповедуют. Очень важно то, что сюда приходят многонациональные семьи.

Александр Дрозденко поблагодарил Татарскую национально-культурную автономию Санкт-Петербурга, которая традиционно организует Сабантуй, и представителей республик Татарстан и Башкортостан, принимающих в нем активное участие.

Гости построили на поляне роскошные национальные подворья с музыкой, играми, угощением. Татарстан представлял Азнакаевский район республики, а от Башкортостана, который, кстати, в этом году отметил 100-летний юбилей, прибыли посланцы двух районов - Гафурийского и Стерлибашевского.

- В этом году европейский Сабантуй проходил в Таллине, - рассказал председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. - Вы бы видели слезы радости на глазах у людей, которые смогли услышать родную речь, родную музыку, увидеть близких. Вот главное значение этого большого, замечательного праздника.

- Испокон веков Сабантуй проходил как праздник плуга, окончания полевых работ. Но сегодня он перерос этот формат и является мостиком для консолидации, дружбы народов в регионах Российской Федерации, - добавил заместитель председателя Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.

Добавим, что мероприятие прошло при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.