Закрытие XXVII Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

Тончайший узор музыкальной драмы: он и она, мелодии бородинского квартета, бетховенское Largo appassionato и бессмертные строки рассказа Куприна.

Историю из реальной жизни чиновника-телеграфиста, услышанную невзначай, писатель словно переносит в романтическую эпоху средневекового романа, награждая главного героя Желткова правдивостью переживаний, величием русской души. Мир безмятежности княгини Веры в легкости строки автора, в светлых переливах гармоний квартета Бородина. Гранатовый браслет, предчувствие, трагическая развязка - ничто не омрачает прозрачную палитру рассказа. Торжественное и строгое завершение - бетховенское Largo appassionato - пробуждение к новой жизни, предвестие, гимн любви.

Премьера спектакля состоялась в Большом зале консерватории им. П.И.Чайковского при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, поддержке Благотворительного фонда «12» и была приурочена памятной дате - 80-лет со дня смерти великого русского писателя А.И.Куприна.

Актриса Тамара Разорёнова - выпускница Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова 2018 года. В 2003 году окончила Щепкинское театральное училище (художественный руководитель Афонин Н.Н.). Известна российскому зрителю и по работам в кино: «Зверобой» (Тамара), режиссер А. Смирнов; «Кровинушка» (Анна Мельникова), режиссер О. Грекова и другие.

Актер Антон Стреляев - выпускник Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова 2016 года (актерская мастерская Никиты Михалкова). В 2015 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (мастерская В.П.Фокина). В настоящее время служит в Государственном театре киноактера, где играет в спектаклях: «Метаморфозы» (Пьер) и «Метаморфозы II» (Доктор), режиссер Никита Михалков; «Сирано де Бержерак» (Сирано де Бержерак/Поэт) и «Укрощение строптивой» (Слай, Петруччо), режиссер И.В. Яцко и многие другие.

Артисты «Нового Русского Квартета» ко времени основания ансамбля в 2008 г. уже обладают высоким профессиональным и сценическим опытом, сотрудничая с такими выдающимися музыкантами, как Джесси Норман, Николай Петров, Валентин Берлинский, Владимир Спиваков, Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, Юрий Башмет. «Новый Русский Квартет» дополняет этот список совместными выступлениями с Александром Рудиным, Вадимом Холоденко, Алексеем Володиным, Людмилой Берлинской и другими знаменитыми музыкантами.

Анна Айрапетянц - пианистка, продюсер, сценарист. Лауреат Всесоюзного конкурса молодых исполнителей в Тбилиси (Грузия, 1988). Победитель Международного конкурса юных исполнителей «Концертино Прага» в номинации «камерный ансамбль» в дуэте с Рипсимэ Айрапетянц (Прага, 1990). Впервые представила Россию на конкурсе европейских исполнителей академической музыки «Eurovision Young Musicians» (Варшава, 1994).

В программе:

А. Куприн «Гранатовый браслет», фрагменты

А. Бородин Струнный квартет № 2 ре мажор

Л. ван Бетховен Соната № 2 соч. 2 (Largo appassionato)

Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

ГДЕ, КОГДА: 5 июля 2019 года, Каменноостровский театр

А.И.Куприн «Гранатовый браслет. Предвестие любви»

«Новый Русский Квартет» в составе: Ирина Павлихина (скрипка), Елена Харитонова (скрипка), Михаил Рудой (альт), Алексей Стеблёв (виолончель); Анна Айрапетянц (фортепиано)

Авторы сценария: Анна Айрапетянц и Елена Ускова

Авторы костюмов: Сергей Пугачёв, Анна Андриенко

Автор и продюсер Анна Айрапетянц