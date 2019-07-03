2019-07-03T17:02:37+03:00
Досуг

Билайн создал уникальный АнлимСити – мобильную столицу фестивалей лета 2019

Билайн выступит партнером восемнадцатого летнего музыкального фестиваля Tinkoff STEREOLETO в Санкт-Петербурге
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Автор фото: организаторы фестиваля Тинькофф STEREOLETO.Автор фото: организаторы фестиваля Тинькофф STEREOLETO.
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Оператор представит уникальный проект – город АнлимСити в виртуальном и реальном пространствах. Посетить фестиваль и увидеть интеграцию можно будет6-7 июля в пространстве «Севкабель Порт» у Финского залива.

АнлимСити–этонастоящий город с необычной инфраструктурой и технологической составляющей, построенный в концепции парка развлечений. На его территории каждый может стать участником большой игры, получить бонусы и подарки. В АнлимСити необычно все: от архитектуры, квестов и заданий, собственной валюты в виде бикоинов до его постоянных жителей.

Город существует сразу в двух пространствах: digitalи реальном, которые связаны общим сюжетом и игровыми механиками, а также одними из самых современных технологических решений.

Для онлайн-версии были задействованы AR-технологии, что позволило визуально сделать всю инфраструктуру настоящего города. В реальном городе, который развернется на территории каждого фестиваля, будет использоваться формат иммерсивного шоу. Это поможет создать эффект полного погружения для каждого: гости смогут оказаться не просто зрителями, а станут непосредственными участниками городских событий.

Познакомиться с онлайн-версией города АнлимСити, попробовать свои силы в онлайн играх и заработать первые бикоины, которые можно обменять на подарки, все желающие смогут на специальной странице информацией о фестивалях и работе АнлимСити.

Билайн установил дополнительное оборудование на территории общественно-делового пространства «СевкабельПорт», чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов мобильной связи для многотысячной аудитории пространства и фестивалей, проходящих в Порту.

Клиенты Билайн смогут без проблем делиться впечатлениями в любом формате - онлайн трансляции, видео, фотографии и, конечно, звонки. Усиление связи на фестивалях, больших городских праздниках и в общественных пространствах – часть глобальной программы оператора по совершенствованию сети. В Санкт-Петербурге Билайн планомерно работает над улучшением качественных характеристик сети. За последние два года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру. Были проведены работы по модернизации 70% всех базовых станций, а количество 4G станций было увеличено в два раза. Оператор расширяет сеть географически, одновременно работая над повышением емкости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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