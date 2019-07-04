Клиентские сервисы будущего: «Ленэнерго» оцифрует процедуру присоединения к сетям

Электроэнергетика традиционно считается одной из самых передовых отраслей экономики. Она реагирует на возникающие в обществе потребности почти так же быстро, как электричество передается по проводам. В наши дни электросетевые компании по всей России взяли курс на цифровизацию технологических и бизнес-процессов. Эти инновационные решения позволяют не только совершенствовать саму систему передачи энергии, но и вывести на принципиально новый уровень процесс подключения новых потребителей, делая его максимально быстрым и комфортным.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ

Крупнейшая распределительная сетевая компания Петербурга и Лен- области ПАО «Ленэнерго» все активнее внедряет онлайн-сервисы для совершенствования процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Речь идет о корпоративной геоинформационной системе (КГИС). Она применяет интеллектуальные алгоритмы для формирования оптимального маршрута на линии электропередачи, что значительно упрощает и ускоряет процесс подключения новых потребителей.

- КГИС меняет саму логику процедуры еще на этапе подачи заявки. За счет интеллектуальных алгоритмов одно нажатие кнопки заявителем позволяет специалисту «Ленэнерго» с помощью программы выбрать оптимальный вариант прохождения трассы, на основании которого автоматически формируются технические условия, техническое задание, договор, - рассказал генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Он добавил, что работу по автоматизации и упрощению процедуры техприсоединения «Ленэнерго» вело несколько лет. Удалось достичь действительно многого, что неоднократно отмечалось экспертами World Bank и Агентства стратегических инициатив, а главное - самими заявителями.

По словам гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского, «Ленэнерго» сделало значительный шаг вперед, первой в электросетевом комплексе страны запустив в тестовом режиме КГИС.

- Совершенствование клиентского сервиса на базе цифровых решений - это неотъемлемая часть трансформации электросетевого комплекса, - подчеркнул Ливинский и анонсировал распространение успешного опыта «Ленэнерго» в других дочерних электросетевых компаниях группы.

УДОБНО ВСЕМ

Однако КГИС - это не единственное ноу-хау компании. «Ленэнерго» использует мобильное приложение для проверки энергопринимающих устройств заявителя и выдачи актов технологического присоединения.

Сервис уже продемонстрировал высокую эффективность: специалисты-энергетики отмечают удобство, а потребители - простоту процедуры. Пока приложение работает только в Петербурге, но в ближайших планах компании запустить его по всей Ленинградской области.

Что дает применение интеллектуальных систем самим клиентам - потребителям электроэнергии? Прежде всего это сокращение сроков технологического присоединения к сетям. Сегодня этот процесс максимально упрощен: при заявленной мощности до 150 кВт по третьей категории надежности процедура подключения занимает всего 45 дней и состоит из двух этапов. Это результат серьезной комплексной работы «Ленэнерго», направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. Следующая цель компании - выдача договора технологического присоединения в день обращения.

Олег Белов