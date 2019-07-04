2019-07-04T17:50:39+03:00
Общество

«Белый бал - 2019»: В Петербурге 4 июля выбирают «Медиаперсон года»

В рамках юбилейного «Белого бала» известные артисты, политики и общественные деятели получат дипломы и статуэтки от Издательского дома «Комсомольская правда» [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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«Медиаперсону 2019 года» выберут 4 июля в Санкт-Петербурге.«Медиаперсону 2019 года» выберут 4 июля в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 4 июля, в Петербурге пройдет ежегодный «Белый бал - 2019» «Комсомольской правды». Традиция облачаться в белое и собираться в приятной компании на закрытой вечеринке родилась пять лет назад. За это время «комсомольские» дипломы и статуэтки «Медиаперсон года» получили десятки известных петербуржцев. Гостями торжества становились Андрей Ургант, оперный певец Василий Герелло, музыкальная группа «Ленинград», актер Иван Краско, заслуженный тренер РФ Михаил Бобров, олимпийская чемпионка Елена Бережная.

В 2019 году на «Белом балу» вновь соберется весь свет Петербурга - политики, предприниматели, артисты и спортсмены. По красной дорожке пройдут старожилы русского рока «Пикник», музыкальная группа Iowa, советский и российский подводник, капитан 1 ранга ВМФ СССР и ВМФ России Игорь Курдин, основатели бесплатного кафе для пенсионеров «Добродомик» Александра Синяк и Евгений Гершевич и другие.

Церемония награждение гостей начнется в 20.00. Следить за праздником можно в прямом эфире.

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Медиа-персона года - 2019, прямая трансляция церемонии награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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