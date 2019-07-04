Синоптики рассказали, стоит ли петербуржцам ждать новых «тропических ливней»

Ливень, обрушившийся на Санкт-Петербург 3 июля, затопил улицы, дороги, перекрестки и подземные переходы. Десятки водителей остались без машин, а пешеходам кое-где пришлось добираться до дома чуть ли не вплавь. «Комсомолка» узнала у синоптиков, когда нам стоит ожидать нового разгула стихии.

"СТОЛКНОВЕНИЕ ФРОНТОВ"

По словам метеорологов, без пяти минут тропический ливень стал «расплатой» за тепло, царившее в Северной столице весь понедельник. Тогда, напомним, воздух местами прогрелся до +26 градусов, а на небе были тишь да благодать. В среду в эту атмосферную идиллию врезался циклон. На стыке атмосферных фронтов возник перепад давления, гроза, потом пошел проливной дождь – и Петербург «поплыл».

Особенно сильно досталось Парашютной улице - в некоторых местах из-за воды люди даже не могли выйти из парадных. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

- Такие интенсивные осадки выпадают нечасто, - отмечает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. – Я думаю, что, во всяком случае, в ближайшие несколько недель такого не будет. А может, и вообще больше не будет до самого конца лета.

"ОСНОВНОЙ УДАР ПРИНЯЛИ ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ"

А больше, собственно, и не надо – думается нам, одного раза Петербургу, а также его многочисленным жителям и гостям хватило за глаза.

- Основной удар приняли на себя южные районы, - уточняет руководитель отдела метеорологических прогнозов Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Рудык. – Например, во Фрунзенском районе, по последним данным, выпало 40,9 миллиметров осадков. Для сравнения – в Петроградском районе станция наблюдения зафиксировала всего 13,5 миллиметров, а в Пулково – 16.

Для многих попытка добраться домой вчера закончилась именно так. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Между тем, как сообщает ГУП «Водоканал», минувшим вечером в Петербурге выпало рекордное количество осадков за 20 минут – 22,3 миллиметра, больше суточной «нормы».

- Отсюда – многочисленные подтопления, - констатировали в пресс-службе ведомства. – Дело в том, что городская ливневая канализация, спроектированная еще в 80-х годах прошлого века, не способна одновременно принять всю воду. Ее максимум – 7,2 миллиметра.

Хотя пик непогоды миновал, расслабляться не стоит – по прогнозам синоптиков, еще как минимум ближайшие пять дней в Северной столице будет пасмурно и дождливо.

Справка «КП»

Для Санкт-Петербурга среднее максимальное суточное количество осадков в июле – 20 миллиметров. Раз в пять лет этот показатель повышается до 27 миллиметров. Июльский исторический максимум по количеству осадков был зафиксирован в 2002 году и составил 68 миллиметров, которые «набежали» всего за один час.

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