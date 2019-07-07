2019-07-07T10:09:17+03:00
Происшествия

«Взорвал квартиру, потому что отчислили из института» - очевидцы рассказали о трагедии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

По одной из версий, взрыв мог устроить молодой человек, доведенный до отчаяния [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Фото: Злата ОрловскаяНа место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Фото: Злата Орловская
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Сегодня, 7 июля, около пяти утра в жилом доме на 13-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стало возгорание бытового газа в одной из квартир. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, устроил его некий молодой человек, доведенный до отчаяния.

В подъезде выбило стекла ударной волной

В подъезде выбило стекла ударной волной

- После отчисления из ВУЗа и предстоящего выселения из квартиры парень решил покончить со всеми проблемами общеопасным способом, - рассказали жильцы парадной, где произошло ЧП, в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Впрочем, автор комментария сразу добавил, что это – только одна из версий произошедшего. И разделяют ее не все:

- Я живу в соседнем доме, - рассказала пользовательница Злата Орловская. - И я больше склоняюсь к несчастному случаю. Все-таки это очень странный способ уйти из жизни.

Взрывом повредило припаркованный во дворе автомобиль. Фото: Злата Орловская

Взрывом повредило припаркованный во дворе автомобиль. Фото: Злата Орловская

По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в подъезде, осколками и бетонной крошкой повредило припаркованный во дворе автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы – МЧС, полиция и «Росгвардия». В доме отключили газ, самого молодого человека, по вине которого, предположительно, и случился взрыв, увезла «Скорая». Информации о других пострадавших не поступало.

Взрыв газа в квартире в Санкт-Петербурге.Видео группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб".

Официальные ведомства ситуацию пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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