«Взорвал квартиру, потому что отчислили из института» - очевидцы рассказали о трагедии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Сегодня, 7 июля, около пяти утра в жилом доме на 13-й Красноармейской улице в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной стало возгорание бытового газа в одной из квартир. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, устроил его некий молодой человек, доведенный до отчаяния.

В подъезде выбило стекла ударной волной

- После отчисления из ВУЗа и предстоящего выселения из квартиры парень решил покончить со всеми проблемами общеопасным способом, - рассказали жильцы парадной, где произошло ЧП, в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Впрочем, автор комментария сразу добавил, что это – только одна из версий произошедшего. И разделяют ее не все:

- Я живу в соседнем доме, - рассказала пользовательница Злата Орловская. - И я больше склоняюсь к несчастному случаю. Все-таки это очень странный способ уйти из жизни.

Взрывом повредило припаркованный во дворе автомобиль. Фото: Злата Орловская

По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в подъезде, осколками и бетонной крошкой повредило припаркованный во дворе автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы – МЧС, полиция и «Росгвардия». В доме отключили газ, самого молодого человека, по вине которого, предположительно, и случился взрыв, увезла «Скорая». Информации о других пострадавших не поступало.

Взрыв газа в квартире в Санкт-Петербурге.Видео группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб".

Официальные ведомства ситуацию пока никак не комментируют.