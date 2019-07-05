Топ-менеджер Пятого канала стал победителем национальной премии «Медиа-Менеджер России-2019»

В Москве состоялась XIX Церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиа-Менеджер России - 2019». Заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Марина Белова стала лауреатом премии в номинации "Социальная ответственность медиабизнеса" в категории «За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности». Победная статуэтка в виде парящей над волной чайки – награда «За проведение благотворительной акции, приуроченной ко Дню Защиты Детей».

Национальная Премия была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Она ежегодно присуждается топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, которые своими проектами доказали высокий уровень профессионализма и мастерства. В этом году Экспертный совет и жюри путем тайного голосования выбирали лучших более, чем из 100 претендентов.

Проекты оценивались в нескольких категориях: печатные и электронные СМИ, медиахолдинги, отраслевые партнеры, связи с общественностью, социальная ответственность медиа, вклад в развитие отрасли, продвижение русскоязычного СМИ за пределами России, самый стильный медиа-менеджер.

Премия «Медиа-менеджер России» - одна из немногих в стране наград, которая на экспертном уровне оценивает достижения в рекламе, медиабизнесе и сфере коммуникаций, дает высокую оценку работы ТОП-менеджеров, от усилий которых зависит успех всего медиапроекта.

Напомним, в прошлом году Пятый канал стал обладателем сразу двух чаек. Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов был признан лучшим в номинации «Федеральные эфирные каналы» за вклад в развитие старейшего в России федерального телеканала, который в год своего 80-летия увеличил долю на 5% и поднял ее до 6,2 в общей аудитории.