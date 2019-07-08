Бонусные карты - верный способ сэкономить на ремонте

Сегодня времена изменились, и сэкономить в процессе ремонта вполне реально. Помогают в этом бонусные программы для покупателей. И хотя удивить ими сложно — практически каждый сетевой магазин предлагает клиентам собственную систему скидок и привилегий, именно бонусные накопительные программы помогают существенно сократить расходы. Так, в гипермаркетах для ремонта и дачи ОБИ в Санкт-Петербурге бонусами можно оплатить до 50% стоимости покупок. Выгода становится особенно заметной, когда речь идет о крупных тратах, например при ремонте квартиры. Отвечаем на самые распространенные вопросы читателей по поводу скидок и бонусов, а главное, выясняем, сколько можно сэкономить на ремонте на примере бонусной программы OBI Club.

Почему просто не дать скидку, зачем придумали бонусы?

Скидки бывают не всегда, их нужно ждать и «ловить». При этом акции в ОБИ, конечно, тоже есть. А бонусы можно получать за покупку любых товаров, включая те, что продаются со скидками. Например, отправившись в ОБИ за керамической плиткой или ламинатом, которые в июле можно приобрести со скидкой 30 и 25% соответственно, вы получите еще и бонусы на карту, которые можно потратить на следующие покупки.

А сколько дадут бонусов, кстати? Не верится, что они помогают сэкономить значительную сумму

В рамках программы предусмотрено четыре уровня начисления бонусов, на карту можно получить от 3 до 10% от суммы чека. Например, обладатели карты с уровнем бонусов 5% при оплате карниза и новых штор общей стоимостью 6000 рублей получат после покупки 300 бонусов, а карты с уровнем бонусов 10% — 600 рублей. Полученными баллами можно оплатить до 50% стоимости следующих покупок.

Размер начислений на карту зависит от истории покупок. Повысить уровень в программе лояльности позволяет как их общая стоимость, так их регулярность. Например, увеличение скидки с 3 до 5% происходит после 15 визитов в гипермаркеты в течение 12 месяцев (отправляясь на дачу, петербуржцы заглядывают сюда даже чаще) или после покупок на 50 000 рублей за такой же период. Повысить уровень в программе лояльности можно как поэтапно, начиная с 3% бонусов от чека, так и сразу до максимального, 10%-ного уровня (в последнем случае необходимо совершить покупки на сумму более 200 000 рублей).

И сколько же придется копить бонусы для большой скидки?

Бонусы на карту зачисляются с каждой покупки в магазинах ОБИ или на obi.ru , и, конечно, скорость накопления будет зависеть от вашей активности как покупателя. Еще больше бонусов можно получить, участвуя в специальных акциях для членов программы OBI Club. Например, недавно действовала акция: при покупке плитки, ламината и межкомнатных дверей 15% стоимости возвращались на карту в виде бонусов. К примеру, если вы затеяли ремонт в спальне площадью 15 кв. м, вам понадобятся ламинат, обои, межкомнатная дверь и другие материалы. При экономном подходе в ОБИ они обойдутся примерно в 15 000 рублей. За дверь и ламинат вам начислят по акции повышенные бонусы, и в итоге на карте у вас будет около 2 тысяч бонусов. Их хватит, чтобы взять люстру за полцены.

А какие еще привилегии дает бонусная карта?

Участие в бонусной программе OBI Club помогает не только экономить на покупках, оплачивая до 50% стоимости товаров бонусами. Для обладателей бонусных карт предусмотрен целый набор привилегий. К примеру, можно не беспокоиться о материалах, купленных с запасом, а именно так нередко поступают петербуржцы, ведь разыскивать недостающую пачку плитки из той же партии очень утомительно. В ОБИ участники программы могут вернуть товар в течение года, причем без чека.

Я смогу потратить бонусы сразу после покупки?

Бонусы зачисляются на карту через 14 дней с момента покупки или доставки товара, после чего их сразу же можно использовать или накопить, чтобы позже хорошо сэкономить на крупных покупках.

Их начисляют только в гипермаркетах или за онлайн-заказы тоже?

Чтобы экономить, необязательно ехать в магазин, бонусы вы получите как при покупках в гипермаркете, так и на obi.ru.

А как можно потратить бонусы ?

Очень просто: вы сами выбираете размер скидки и управляете тем, как расходуете бонусы. Потратить их можно как в гипермаркетах при оплате на кассе, так и на obi.ru, воспользовавшись сервисом «Закажи и забери».

Оплачивать бонусами можно до 50% стоимости любых товаров, в том числе и тех, которые уже продаются со скидкой (исключение составляют уцененные товары, а также подарочные карты). При оплате бонусами в гипермаркете нужно предъявить бонусную карту на кассе магазина. А в интернет-магазине получить скидку позволит купон — его можно выбрать в личном кабинете на нужную сумму, кратную 100 рублям. Например, вы накопили достаточно бонусов и решили заказать онлайн новый торшер в гостиную за 3 149 рублей. Чтобы получить максимальную скидку, в личном кабинете вам нужно сгенерировать купон на 1500 бонусов, которым вы сможете оплатить часть покупки.

Бонусы сгорают или нет? Сейчас обустраиваю дачу, хочу к зиме на ремонт накопить

Опасаться того, что бонусы сгорят, прежде чем вы успеете их потратить, не стоит. Во-первых, мы напоминаем, когда до сгорания бонусов остается мало времени. Во-вторых, все бонусы действуют в течение календарного года с момента начисления и пропасть раньше этого срока точно не могут. Так что у вас будет достаточно времени, чтобы накопить бонусы, дождаться скидок на нужную именно вам категорию товаров и использовать их для оплаты части стоимости покупки. Проверить срок действия бонусов можно в личном кабинете или на горячей линии по телефону 8(800)5008080.

Кстати, насчет возврата, что будет с бонусами, если мне не подошел товар?

Увы, если товар не подошел и вы решили оформить возврат, вместе с ним вернуть предстоит и начисленные при покупке бонусы. Если часть стоимости товара вы оплачивали бонусами, они будут списаны, и вы не сможете использовать их снова. Хорошая новость: участникам программы доступен расширенный срок возврата товара, сделать это можно в течение года.

И как же получить бонусную карту, ее, наверно, не всем подряд дают?

Бонусную карту можно легко получить в любом гипермаркете ОБИ в Санкт-Петербурге при покупке на сумму от 1000 рублей. Карту вам выдадут на кассе после покупки, но, для того чтобы вы могли распоряжаться бонусами, необходимо ее активировать любым удобным способом — на obi.ru , в мобильном приложении OBI, по телефону горячей линии или заполнив анкету в гипермаркете. После активации карты вы становитесь полноправным участником бонусной программы и можете пользоваться всеми ее привилегиями.

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