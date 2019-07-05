Елизавета Боярская и Анатолий Белый в спектакле "1926"

В июле в Петербурге пройдет второй показ нашумевшего спектакля "1926", его сюжетом стали отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы "Крысолов". Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплощают на сцене перипетии одного из величайших платонических романов XX века. Третий герой драмы Райнер Мария Рильке - его голос отдан скрипачу-виртуозу и контратенору Дмитрию Синьковскому.

После весенней премьеры в Москве и гастролей в Израиле, петербургские зрители вновь смогут увидеть этот мультимедийный спектакль, в котором впервые осуществлено драматургическое воплощение текстов писем двух поэтов. В будущем сезоне спектакль увидят зрители Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Минска, Сочи и других городов России.

Переписка, начавшаяся с взаимных слов восхищения одного поэта - другим, очень скоро переросла в настоящую страсть. В обжигающем диалоге Цветаевой и Пастернака, в сотнях, отправленных друг другу писем, чувственное неотделимо от творческого. Сами эти тексты - настоящая поэзия, вязь метафор, интеллектуальное удовольствие. Драматург и режиссер Алла Дамскер сплела из тонкой эпистолярной канвы реальных писем драматургию спектакля "1926". Два гения четырнадцать лет разговаривали друг с другом письмами, вся призма человеческих чувств и переживаний в этой переписке, и их невозможно передать без музыки. Звучание живого инструмента становится одним из важнейших смыслов, обнажает психологический подтекст происходящего.

В магическом пространстве спектакля 3D-проекции-видеомэппинг сочетаются с тембром инструмента. Скрипка одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке. Человека близкого, созвучного, важного - и для Цветаевой, и для Пастернака, они считали его сердцем поэзии, он умер в последние дни 1926 года. Их письма к нему - важная часть спектакля, углубляющая оптику этой драмы.

Подбор музыкальной партитуры отдельная линия спектакля, подготовленная композитором Алексеем Курбатовым, включает его собственные произведения, а также сложнейшую первую часть сонаты Бартока, шедевры Баха, Изаи, Берга, Пендерецкого, Шостаковича, Пьяццоллы и других.

Незримая нить связывала двух величайших поэтов, разнесенных "по двум разным концам земли". Их переписка, то угасала, то снова вспыхивала, приобретая новый уровень накала. За это время изменились их жизни, сменились эпохи - а все мечты и попытки о встрече заканчивались неудачей. Это мультимедийная, музыкальная и драматическая история любви и смерти рассказанная одними из лучших артистов двух столиц.

Автор идеи и художественный руководитель проекта - Валерий Галендеев, художник-сценограф - Глеб Фильштинский, художник по костюмам - Алина Герман. Спектакль создан Фондом поддержки музыкального образования продюсерами спектакля "Неизвестный друг" с участием Полины Осетинской и Ксении Раппопорт, Международного скрипичного фестиваля Violinfest, проекта "Желтые звезды".