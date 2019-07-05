Накануне концерта в Петербурге Вера Брежнева проведет первую в мире онлайн автограф-сессию

В преддверии концерта на крыше в Петербурге 21 июля в рамках фестиваля ROOF FEST, Вера Бреженева для своих подписчиков проведет онлайн автограф-сессию. Такой формат будет проходить впервые: подписчики получат цифровой автограф Веры Брежневой в Instagram. Для этого надо отметить аккаунт певицы, фестиваля ROOF FEST и журнала PEOPLETALK в своей сторис с 20:00 4 июля до 19:00 5 июля Чем больше сторис, тем больше шансов получить заветный автограф.

5 июля в 19.00 Вера Брежнева выберет случайные отметки и поставит на них автограф, опубликовав на своей странице аккаунт победителя. Всего будет 10 счастливчиков, которые получат послание от Веры Брежневой и окажутся в ее Instagram. Остальные подробности и условия автограф-сессии читайте в instagram @roof_fest.

Онлайн автограф-сессия пройдет в преддверии питерского фестиваля ROOF FEST, на котором 21 июля выступит Вера Брежнева. Певица представит летнюю программу, в которую войдут все хиты и любимые песни артистки.

Живой звук, драйв, зажигательные танцы и одна из самых красивых певиц десятилетия – всё это про дебютное выступление Веры Брежневой на петербургском фестивале Roof Fest.