Изменения в законах Санкт-Петербурга: Родителям дошколят дадут отсрочку по оплате садика

Соответствующие изменения внесены в городской закон «Об образовании». Они касаются взносов за посещение малышами детских садов. Напомним, в Санкт-Петербурге часть родительской платы – от 20 до 70 процентов - компенсируется из городского бюджета. Кроме того, есть льготные категории – те, кто за садик не платит вообще.

Но бывают и такие ситуации, когда по статусу семье не положены дополнительные льготы, но денег, чтобы оплатить садик не хватает. Чаще всего такие проблемы возникают в неполных семьях, когда один из родителей отказывается платить алименты на одного или нескольких детей.

- Поправки устанавливают отсрочку родительской платы для детей из неполной семьи однократно на три месяца, - рассказали в пресс-службе Смольного. – Она предоставляется, если вторым родителем более трех месяцев не исполняется решение суда или соглашение об уплате алиментов.

Чтобы получить отсрочку мама или папа должны обратиться с ходатайством к заведующей детским садом.

СТАТЬЯ ПЕРЕПИСАНА

Пересмотрели и одну из статей «Закона об административных правонарушениях». Ту, которая касается парковки на газоне. Напомним, ее очень долго не могли в принципе принять: Верховный суд неоднократно признавал штрафы за такое нарушение недействительными. В итоге в январе 2018 года приняли, как пояснили сами депутаты, юридически выверенную редакцию.

А сейчас ее решили снова – простите за тавтологию – отредактировать. Правки внесли чисто технические: детские и спортивные площадки, а также площадки для выгула и дрессировки животных вынесли в отдельный подпункт. Понятие же газонов немного расширили. Если раньше в документе фигурировали только «территории зеленых насаждений общего пользования», то сейчас к ним добавились они же ограниченного пользования, а также выполняющие специальные функции.

В Петербурге пересмотрели и одну из статей «Закона об административных правонарушениях».Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Размеры штрафов за нарушение не изменились: от 3 до 5 тысячи рублей обычным гражданам, от 5 до 40 тысяч – должностным лицам, до полумиллиона – юридическим лицам.

ПОМОГУТ УБРАТЬ И ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Ряд изменений врио губернатора внес и в Закон ««О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Их в Смольном уже назвали важнейшими.

- Они устанавливают дополнительные обстоятельства и расширяют спектр жизненных ситуаций, оказавшись в которых люди могут быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании, - пояснили в пресс-службе администрации Петербурга. – Так, в число петербуржцев, которым социальные услуги предоставляют бесплатно, добавили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.

А еще в закон добавили новые социальные услуги. Например, тем, кто по состоянию здоровья не может ухаживать за собой сам, предложат уборку в квартире. Временно и безвозмездно предоставят технические средства реабилитации тем, кому они нужны. Или помогут оформить и восстановить паспорт людям «в случае отсутствия места жительства и средств к существованию».

КСТАТИ

Важная поправка внесена и в Социальный кодекс города. Теперь петербуржцы, которые перенесли ишемический инсульт в течение года после этого будут получать бесплатно лекарства. Таким образом власти хотят сократить число людей, у которых вскоре после первого происходит повторный инсульт.

- В 2018 году доля повторных ишемических инсультов в Петербурге в течение года достигла 21 процента, - обеспокоены в Смольном. – Это до трех тысяч человек в год. При этом среднеевропейский показатель составляет 10 - 12%.

В Петербурге помогут лекарствами тем, кто пережил ишемический инсульт.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Петербург берет курс на плавучие гостиницы

Привлекать больше туристов – такую задачу поставил перед представителями индустрии и профильными чиновниками врио губернатора Александр Беглов. Об этом на совещании рабочей группы по развитию туристической инфраструктуры рассказал вице-губернатор Олег Марков.

- Инфраструктура должна соответствовать запросу наших гостей, - добавил он.

Одна из основных задач – решить, чем заменить хостелы в жилых помещениях. Ведь их запретили по всей России, при том, что они пользовались огромным спросом. Осенью это закон вступает в силу.

Найти подходящие под хостелы помещения стало сложнее, но и с этим справляются. За последнее время для их создания передали 16 объектов. Три уже работают. До конца года передадут еще восемь, а на следующий год – еще 17.

Второе перспективное направление – плавучие гостиницы. Об их создании Смольный говорит с прошлого года – создание таких «домов на воде» анонсировали в преддверии Чемпионата мира. Планы не осуществились, но от идеи не отказались. Сейчас Марков попросил коллег подготовить предложения по их развитию.

ВОПРОС ДНЯ

За парковку на газонах будут жестче штрафовать, а родителям дошколят дадут отсрочку по оплате детсада. В Смольном внесли поправки во многие законы (подробнее на стр. 6). А вы бы какие законы пересмотрели?

Татьяна БУЛАНОВА, эстрадная певица:

– Меня все законы устраивают, я не чувствую какого-то дискомфорта в этом плане. Единственное, какую практику я бы пересмотрела, – это перекрытие движения на дорогах, когда по ним едут чиновники. Мне кажется, если ты чиновник, то ты тем более должен ездить со всеми наравне. И не создавать пробки на дорогах и проблемы другим автомобилистам.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

– Отменил бы тотальную платную эвакуацию автомобилей. Мы совершили ошибку, не понимали, к чему это приведет. Наша обязанность скорректировать закон, чтобы эвакуировали только те машины, которые объективно мешают проезду. Нужен и законопроект, который бы пересматривал возможности для инвестиционной деятельности, потому что то, что сформировано, – полный волюнтаризм: инвестора можно приглашать, можно обманывать. Мы должны готовить пакет законопроектов не для удовлетворения каких-то корпоративных запросов депутатов, а для большого прорыва. Все, что уже наделано, требует больших денег. Поэтому городу нужно заработать и ликвидировать возможность для непродуманных решений в будущем.

Борис СМОЛКИН, актер:

– Не могу считать себя знатоком законов, поэтому не могу сказать прямо. Но нам бы хорошо поменять образ жизни чиновников, полиции, судей и прочих представителей власти. С шумными соседями, с собачками, которые после прогулок оставляют «подарки», можно разобраться, но есть более серьезные проблемы. Муниципальные выборы, например. Это же просто безобразие. Нужен более жесткий закон, наверное, чтобы подобного не происходило.

Илья СТОГОВ, писатель:

– Да ничего не надо менять, все нормально. Лучше оставить все, как есть. Мне кажется, нынешняя команда в Смольном все идеально делает, ни убавить, ни прибавить.

Стас БАРЕЦКИЙ, шоумен:

– Я бы отменил выборы. Считаю, что это напрасная трата времени и денег. Лучше, чтобы человека назначали сверху. Пусть на него все шишки и летят.

Мария ТИНИКА, координатор общественного движения «Деревья Петербурга»:

– Я бы изменила закон о зеленых насаждениях, где отдельно вынесла бы дерево. Сейчас оно идет как объект благоустройства, через запятую после скамейки. Это бы сохранило в городе зелень. Один столетний дуб стоит 46 тысяч рублей. И прежде, чем его спилить, человек заплатил бы городу эти деньги. Также не существует никакого закона или документов, связанных с отдыхом пожилых людей. Из-за этого они не могут выйти на улицу. Нужно установить скамейки у социально значимых объектов (аптек, пункта приема платежей) и на остановках.

Людмила СМИРНОВА, адвокат:

– Семейный кодекс сильно устарел. Очень много статей нужно изменить: содержание детей, забота родителей, алименты просто ничтожные. Больше внимания государство должно уделять проблеме семьи. Нужно проводить профилактику, чтобы меньше разводов было, чтобы родители были внимательнее к детям. В Европе после развода женщина получает все, пока второй раз не выйдет замуж. Материальное воздействие сдерживает мужчин. Они не уходят из семьи. А сейчас для них семья никакой ценности не представляет. Это очень плохо.

Подготовили: Надежда ФАТКУЛЛИНА, Роман ЛЯЛИН, Петр КИБЕР, Анна ПОСЛЯНОВА.