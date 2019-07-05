Владимир Путин высоко оценил участие «ЕвроХима» в промышленной кооперации России и Италии

В июне 2019 года в рамках ПМЭФ компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд долларов США. В торжественной церемонии открытия завода приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко и Посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Спустя месяц президент России Владимир Путин во время визита в Италию отметил, что одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация.

- Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов, - заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Владимир Путин.

Напомним также, что на ПМЭФ-2018 была озвучено намерение построить в Кингисеппе к 2023 году нового завода по производству карбамида, аммиака и метанола общей стоимостью до 2,5 млрд долларов. Соответствующий Меморандум подписали компания «ЕвроХим», Минпромторг РФ и Администрация Ленинградской области.