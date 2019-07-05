Noize MC выступит на ROOF FEST «без оркестра»

Каждый концерт Нойза - это личная история, рассказанная со сцены. Наверное, никто из нынешних артистов так не общается со слушателем: доверительно, честно и очень искренне. На концерте «Без оркестра» Noize MC ловко переходит с гитары на укулеле, одновременно сэмплируя на луп-станции и дополняя саунд собственными битами. Плюс, в программе прозвучат такие песни, как «Лето в столице», «Кури бамбук», «Нету паспорта», которые Иван давно не играл на концертах, услышать их в акустическом звучании – уже отдельное удовольствие. исполнить все это в новом смелом формате – настоящее испытание для артиста, несмотря на то, что кого-кого, а Ивана в боязни перед экспериментами не обвинить.

«Пожалуй, подготовка к этому концерту отняла у меня ничуть не меньше (а то и больше) сил и времени, чем прошлогодние репетиции перед презентацией «Орфея & Эвридики». В общем-то, за пару месяцев мне пришлось освоить новый музыкальный инструмент – а я-то поначалу думал, что сейчас за неделю-другую научусь вовремя ногами переключать педали и в космос улечу. Любая новая песня – а уж, тем более, новый формат – это кот в мешке, и на базе он только мяукает оттуда. Я волновался гораздо сильней, чем перед прошлогодними стадионами. Но это – настоящее счастье, когда даже бармены трясут шейкерами в ритм и поют хором с тобой, когда люди плачут в зале, когда аплодируют так, что метронома в наушниках не слышно, и ты начинаешь играть поперёк него – да плевать. Я бесконечно рад, что всё это способно рождать такие эмоции!» – говорит Иван Алексеев.

Фестиваль Roof Fest появился в Санкт-Петербурге в 2012 году и за семь лет успел стать любимым фестивалем местных меломанов. В нём соединились музыка, уютная атмосфера питерской крыши и один из самых красивых видов на залив и город. Уже третий год эта атмосфера наполняет и московские крыши с самыми впечатляющими видами на город, Москву-реку, Пречистенку и парк Музеон. В рамках фестиваля уже выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, СБПЧ, Танцы Минус, Манижа, Billy’s Band, SunSay, Фрукты, Ассаи, KREC и многие другие.

16 июля, Roof Place // Кожевенная линия, 30

Вход: 18:30

Старт: 20:00