Инстаграм-звезда MANIZHA выступит на Roof Fest в Питере

Manizha обладает бархатным голосом и исполняет англоязычный соул и джаз с заметным ретрофлером. На предстоящем концерте прозвучат главные хиты и песни из первой части альбома ЯIAM, а главное – неопубликованные треки из второй, еще не изданной части, которые станут настоящим сюрпризом для зрителей концерта.

Последние несколько лет Manizha собирала материал по всему миру и сотрудничала с лучшими представителями музыкальной индустрии Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона, включая Марка Спенсера, продюсера Jamiroquai, Элли Голдинг и Кайли Миноуг. Сольные концерты Manizha – едва ли не самое обсуждаемое культурное событие обеих столиц.

Виртуальный музыкант в реальной жизни оказался не менее востребован, чем в интернете.

Длиннейшая очередь желающих попасть в Ледовый дворец на предыдущее шоу – лучшее тому доказательство.

Первая популярность пришла к Manizha в конце 2014 года, когда она выкладывала в Instagram 15-секундные музыкальные видео. Сегодня на аккаунте певицы уже двести тысяч подписчиков. Она дает по несколько концертов в месяц и приобрела статус новой восходящей звезды. В 2017 году Manizha выпустила дебютный альбом Manuscript и клипы «Люстра» и «Изумруд», приняла участие в крупнейших музыкальных фестивалях. В 2018 году вышла первая часть второго альбома ЯIAM, который несет в себе сегодняшние ценности Manizha – уникальность каждого человека, его внутренняя сила и красота души.

Крыша: Roof Place / Кожевенная линия, 30

Сбор гостей 18:30