2019-07-08T12:34:01+03:00
Политика

Петербургский горизбирком зарегистрировал Александра Беглова в качестве кандидата в губернаторы

Именное удостоверение выдано в понедельник, 8 июля
Петр КИБЕР
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Александр Беглов получил удостоверение кандидата в губернаторы Петербурга.Александр Беглов получил удостоверение кандидата в губернаторы Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ровно через два месяца, 8 сентября, в единый день голосования в Петербурге пройдут губернаторские выборы. И сегодня, 8 июля стало понятно, что претендовать на высший городской пост будут четыре человека. Последним зарегистрированным кандидатом стал Александр Беглов.

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- Да, действительно. На заседании избирательной комиссии было принято решение зарегистрировать в качестве кандидата Беглова Александра Дмитриевича, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» представитель горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

Таким образом, на должность губернатора Санкт-Петербурга будут претендовать четверо: представитель КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко; выдвиженец от «Гражданской платформы» Михаил Амосов; представитель «Справедливой России» и прекрасной половины человечества Надежда Тихонова, а также Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец.

По закону кандидаты от партий должны были собрать минимум 155 подписей муниципальных депутатов - пройти так называемый муниципальный фильтр, а самовыдвиженцам требовалось еще и получить поддержку от простых Петербуржцев. За Александра Беглова его команда собрала больше 80 тысяч подписей.

Эти четверо стали единственными из 28 претендентов, подавших заявление в горизбирком об участии в выборах. Впрочем, для большинства это была лишь попытка пиара, так как хоть какие-то подписи представили лишь 11 человек.

- 1 из них попросил прекратить свой статус кандидата, 23 из оставшихся не представили необходимых документов и получили отказ в регистрации, - сообщает петербургский горизбирком.

12 июля планируется проведение жеребьевки для распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. С 10 августа до 6 сентября кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ

Напомним, что Александр Беглов является временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга с 3 октября 2018 года, когда стало известно об отставке прежнего главы города Георгия Полтавченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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