Отмечаем День семьи, любви и верности вместе с Люксор

8 июля в России и многих других странах отмечают День семьи, любви и верности. Кинотеатр "Люксор" предлагает провести этот день вместе.

Символом праздника является ромашка. Именно ен «Люксор Лето» и «Люксор Континент» будет дарить в этот день свои зрителям. Приходи со своей второй половинкой или всей семьей смотреть кино с 16:00 и получай цветок в подарок.*

*количество подарков ограничено