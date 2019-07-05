2019-07-08T18:20:04+03:00
Досуг

Отмечаем День семьи, любви и верности вместе с Люксор

Приходите смотреть кино и получайте цветок в подарок
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Ромашка - символ семейности.Ромашка - символ семейности.
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8 июля в России и многих других странах отмечают День семьи, любви и верности. Кинотеатр "Люксор" предлагает провести этот день вместе.

Символом праздника является ромашка. Именно ен «Люксор Лето» и «Люксор Континент» будет дарить в этот день свои зрителям. Приходи со своей второй половинкой или всей семьей смотреть кино с 16:00 и получай цветок в подарок.*

*количество подарков ограничено

ИСТОЧНИК KP.RU

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