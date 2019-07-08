«Достали меня»: Иван Краско решил сбежать в монастырь

Любовным похождениями 88-летнего актера Ивана Краско может позавидовать любой мужчина. Артист мечется между бывшими молодыми красавицами-женами, то решает снова сделать предложение Вяль, то думает собрать свои вещи и уйти в дом престарелых. Переписав все имущество на жен и детей, на старости лет Краско остался без собственного угла. На этот раз обездоленная звезда советского кино заявил, что уходит в монастырь.

- Достали меня! Достали не только женщины, но и дети, - устало заявил Краско в эфире программы «Пусть говорят».

Сейчас артист живет на небольшой даче одной из его дочерей, так как находиться на одной территории с экс-супругой Натальей Вяль у него больше нет мочи. Сама же третья жена Краско считает, что Ивану Ивановичу просто стало грустно от того, что она постоянно работает, а общение с детьми у мужчины не складывается. Да и идею отправиться артисту в монастырь она поддержала.

Дети же Краско отпускать отца не хотят. Они наоборот просят родителя передумать и остаться с ними.

- Пап, мы тебя очень любим и не понимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла, уюта и любви, как дома, в семье, среди родных, - обратился к отцу Федор Краско.

Шевель (справа) до сих пор винит Вяль (слева) в том, что она разрушила ее брак с КраскоФото: Иван ЛЕВИ

Что же касается еще одной героини этого «сериала» четвертой жены Ивана Ивановича – Натальи Шевель, то она до сих пор винит Вяль в том, что та разрушила их брак с актером. А также признается, что все еще питает теплые чувства к бывшему супругу. При этом она считает, что Краско долго в монастыре не задержится.

- Иван Иванович просто сбежит из монастыря. Как только появится малейшая ответственность, его просто не будет, - язвительно заметила артистка.

Впрочем, возможно, Краско и не уедет в лоно церкви. Артист отметил, что пока не готов отказаться от всего мирского и полностью посвятить свою жизнь храму.

- Лавры Дон-Жуана меня тоже не волнуют. Что касается семьи и детей, то закономерно: все, что у меня есть, я оставляю им. А то, что подустал, то просто такой период сейчас: стрессы, очень некомфортно. А я люблю покой и жить по правде, - заключил Краско.

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