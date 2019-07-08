2019-07-08T21:30:31+03:00
Спорт

Российские спортсменки одержали победу в водном поло над сборной Венгрии

В Кировские стартовало первенство Европы среди девушек до 15 лет
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Сборная России по водному поло обыграла команду ВенгрииСборная России по водному поло обыграла команду ВенгрииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первенство Европы по водному поло среди девушек до 15 лет началось для сборной России с серьезного испытания. Соперницы, венгерские ватерполистки,- фаворитки любого турнира. У них игра с мячом на воде - национальный вид спорта.

Заполненные под завязку трибуны бассейна центра водных видов спорта «Нефтяник» с первых секунд заставили российских ватерполисток броситься в атаку. Но соперницы быстро охладили их пыл, забросив два мяча. В восторг пришли уже венгерские болельщики, которых оказалось немало на трибунах киришской арены.

Но остаток первой половины прошел уже под полным преимуществом россиянок. Им удавались и быстрые контратаки, и позиционные розыгрыши. А в воротах чудеса творила Эльвира Карнаух - младшая сестра голкипера «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Софьи Каранух. Когда преимущество в счете стало двухзначным 8:4, даже показалось, что судьба встречи уже решена.

Но женское водное поло — непредсказуемый вид спорта. Тем более, когда на воде восходящие звездочки.

Венгерки к третьему периоду предприняли мощный спурт и сравняв счет (10:10), казалось переломили ход встречи.

Но это был всего лишь мираж. Вскоре в их ворота влетели один за другим семь мячей подряд. Шок - это по нашему! К финальной сирене табло зафиксировало полный разгром соперниц - 18:12!

Болельщики покидали арену в прекрасном настроении! А уже завтра российской сборной предстоит провести второй матч группового этапа, со сборной Хорватии!

ИСТОЧНИК KP.RU

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