Сдали назад: ЛДПР будет сотрудничать с правительством Петербурга

ЛДПР не будет исключать лидера петербургского отделения Олега Капитанова из партии и намерено сотрудничать с правительством Северной столицы. Конфликт, который возник после назначения Капитанова на должность главы комитета по межнациональным отношениям Смольного, исчерпан.

- В ходе избирательной кампании по выбору губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в правительство города и его неучастием в выборах губернатора. На данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты. Вопрос закрыт, - заявляет по поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР.

Напомним, что Олег Капитанов выставлял свою кандидатуру на губернаторские выборы от ЛДПР. Однако сдал недостаточно подписей муниципальных депутатов для регистрации. Однако еще до официального решения горизбиркома, врио губернатора предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям. Тот согласился.

На следующий день Владимир Жириновский потребовал от Капитанова отказаться от предложения и вернуться в предвыборную гонку. После этого глава петербургского отделения заявил о приостановлении своего членства в партии. Из Москвы, в свою очередь заявили, что Капитанов уже исключен из ЛДПР. Впрочем, через неделю страсти улеглись.

- Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в городе продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате, - говорится в заявлении пресс-службы партии.