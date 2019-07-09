2019-07-09T12:27:44+03:00
Досуг

«Чистые Игры» отмечают юбилей

Проекту исполнилось 5 лет
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Всего в «Чистых Играх» участвовали 46 тысяч человек, собрав 944 тонны мусора.Всего в «Чистых Играх» участвовали 46 тысяч человек, собрав 944 тонны мусора.
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Сегодня у нашего проекта первый юбилей! 5 лет назад Дмитрий и Владимир Иоффе вместе с друзьями впервые провели экологический квест на о. Вуокса в Ленинградской области. На первой игре присутствовали Ася Казанцева - популяризатор науки и автор научно-популярных книг и Виктор Бычков - известный по роли Кузьмича.

С 2014 года проект не стоит на месте и продолжает привлекать новых участников как в России, так и за границей. Мероприятия проходили в 9 странах: Россия, Индия, Япония, Китай, Украина, Вьтнам, Венесуэла, Казахстан и Нигерия. В России игры проходили в 250 городах и населённых пунктах. Всего в «Чистых Играх» участвовали 46 тысяч человек, собрав 944 тонны мусора. Половина из этих отходов ушла в переработку.

В России игры проходили в 250 городах и населённых пунктах.

В России игры проходили в 250 городах и населённых пунктах.

- Пять лет назад мы делали мероприятие без оглядки. Это было непростое испытание для нас. Впервые и без опыта мы взялись за что-то новое. Многие не верили в это. После того, как мы успешно провели первую игру, люди стали интересоваться и задавать вопросы. Многие хотели ещё и тогда мы увидели потенциал, не только в нашей стране, но и за рубежом. И через 5 лет так оно и оказалось, - основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

21 сентября пройдёт первый международный турнир по «Чистым Играм», Кубок Чистоты Балтийского моря. Уже подтвердили своё участие Россия, Польша, Латвия и Эстония, на очереди Германия, Швеция, Дания и Литва. Помимо международного турнира будет и всероссийский кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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