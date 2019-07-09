Боулинг за счет ветеранов: В Петербурге возбудили дело после траты бюджетных денег на празднование 9 мая

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с тратами бюджетных денег на игру в боулинг... Все бы ничего, но изначально эти средства предназначались для ветеранов. Эта история произошла еще четыре года назад, но за это время скандал не утих. Горожане до сих пор возмущены тем, что депутаты урезали расходы на праздничные встречи ветеранов. А цена вопроса всего-то была двести тысяч рублей. Этого, впрочем, хватило на поход общественников в боулинг.

Такому распределению бюджетных денег тогда удивились даже некоторые сотрудники муниципального образования "Купчино".

- Деньги урезались под общее сокращение бюджета в связи с кризисом. Но оказалось, что их перенаправили на кучу молодежных мероприятий. Ну, скажите на милость, чем важны конкурс фотографий и бесполезные обучающие семинары? - негодовали сотрудники.

Но нашлись и те, кто оправдал все расходы на боулинг и конкурс красоты.

- Хотел бы защитить всех депутатов нашего совета, а также дать официальный ответ на провокацию. Мероприятие провели за счет муниципального учреждения культуры «Наш дом», это правда, - объяснял депутат Михаил Черепанов. - Но на проведение отборочного этапа по боулингу выделили тридцать тысяч рублей, а на год, для проведения общего турнира по боулингу, - общую сумму в двести тысяч рублей. Подчеркиваю, на год!

Полиция не согласилась с мнением депутата.

- Уголовное дело возбуждено 3 июля 2019 года по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - пояснили "КП-Петербург" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сейчас оно бесфигурантное.

По этой статье виновным может грозить до 6 лет колонии.