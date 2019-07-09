Кто довел Краско до монастыря: Актер решил стать отшельником

88-летний актер Иван Краско неожиданно заявил о том, что устал от всех и решил уйти в монастырь. В эфире популярного телешоу звезда советского экрана пожаловался, что он не может найти общего языка со своими сыновьями от третьей жены Натальи Вяль, да и с самой Натальей Николаевной близких взаимоотношений нет. К тому же четвертая супруга, Наталья Шевель, все никак не может смириться с разводом с известным актером. Нервы Иван Ивановича на пределе, выносить такую обстановку он уже не может.

Когда именно в планах собрать чемодан и отправиться в лоно церкви, артист не отвечает. «Пути господни неисповедимы», библейски заметил Краско в разговоре с «Комсомольской правдой – Петербург». В ближайшее время уезжать Иван Иванович не будет, так как занимается театром.

Однако, как оказалось, женщины – далеко не главная причина, которая вызвала у артиста кино и театра сбежать.

Женщины - это не главная причина из-за которой актер хочет стать отшельником (на фото слева - Наталья Вяль, справа, Наталья Шевель)Фото: Иван ЛЕВИ

- Достали в глобальном масштабе. И дело не в девчонках, это так, - задумчиво произнес Краско. – Достало то, что творится в мире. Я, видимо, человек не равнодушный, меня это касается.

Мирская суета и проблемы явно надоели 88-летнему артистку, который последние годы ищет от жизни комфорт и покой. А любовные страсти только создают лишний шум.

- У меня же проблемы со зрением, я это определяют как нечто божественное: «Глаза бы твои, Ваня, не видели, что творится», - шутя, размышляет Иван Иванович.

Что касается бывших жен, то с Натальей Вяль артист все равно остается в приятельских отношениях. По его словам, Наталья Николаевна имеет право на фамилию Краско, потому что она мать его детей, с которыми, заявил Иван Иванович, у него прекрасные отношения.

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