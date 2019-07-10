«Аквилон Инвест» инвестирует более 2 млрд рублей в социнфраструктуру

Холдинг «Аквилон Инвест» инвестирует более 2 млрд рублей в развитие социальной инфраструктуры своих строящихся объектов в Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, в планах на ближайшие годы – строительство шести детских садов, медицинского центра и дорог, а также капитальный ремонт уже действующих городских учреждений.

- Развитие городской среды для нас имеет важное значение, поскольку именно город, его отдельные районы и кварталы – это та база, с которой мы работаем и за будущее которой мы несем ответственность, - отметил Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». - Для нас важно привнести в Петербург интересные, качественные проекты и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения современных требований к комфорту. Своевременное возведение социальной и коммерческой инфраструктуры, которая обеспечит жителей всем необходимым в шаговой доступности, создание новых общественных пространств для отдыха и удобных подъездных дорог – в нашем понимании это неотъемлемая составляющая комфортной жизни.

Так, сегодня «Аквилон Инвест» уже ведет строительство двух детских садов и медицинского центра в Петербурге. Одно из дошкольных учреждений возводится в рамках жилого комплекса компании «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, неподалеку от метро «Фрунзенская». Современный трехэтажный детский сад рассчитан на 95 малышей и после ввода в эксплуатацию будет передан городу. Сейчас здесь идут работы на уровне цокольного этажа. Сдача ДОУ будет осуществляться одновременно с вводом жилого комплекса в I квартале 2021 года.

В рамках эко-проекта «Q-мир» начато строительство трехэтажного встроенного детского сада на 100 малышей, а также медицинского центра площадью порядка 500 кв. метров, где будет принимать врач общей практики. Работы по объектам также уже начались, а завершатся во II квартале 2021 года.

Фото предоставлены холдингом «Аквилон-Инвест».

Строительство еще одного детского сада на 320 мест запланировано рядом с жилым комплексом All Inclusive в Шушарах. ДОУ будет возводиться холдингом «Аквилон Инвест» совместно с застройщиком соседнего участка.

- В стадии проектирования и согласования сейчас находятся еще три детских сада, которые смогут вместить в общей сложности 615 малышей. В частности, уже заключены договоры с городом на строительство двух ДОУ на 215 и 180 мест в рамках наших новых проектов в Приморском и Невском районах, – уточнил Виталий Коробов.

Представитель холдинга отметил, что компании важно своевременно обеспечить будущих жителей инфраструктурой, чтобы новоселам не приходилось несколько лет ждать открытия в квартале детского сада, школы или строительства дорог.

- Исходя из этого, мы также приняли решение о проведении своими силами реновации школы в Приморском районе, неподалеку от приобретенного нами участка. Это важно как в целом для локации, так и для будущих жителей нашего жилого комплекса, дети которых смогут посещать современную обновленную школу рядом с домом, – рассказал Виталий Коробов.

Все инфраструктурные объекты холдинг «Аквилон Инвест» возводит полностью за счет собственных средств. По завершении строительства и ввода объектов в эксплуатацию они передаются городу на безвозмездной основе.

Кроме того, в рамках подготовки к 315-летию Петербурга холдинг участвовал в обновлении и ремонте БКЗ «Октябрьский».

СПРАВКА

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющая полный спектр услуг на рынке недвижимости. За 15 лет работы компания построила более 90 объектов различного назначения общей площадью около 1 млн кв. м. Все здания были введены в эксплуатацию точно в срок и без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора. Компания представлена в четырех городах: Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске и Москве.