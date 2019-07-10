Муся Тотибадзе выступит на фестивале «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Сбербанк Премьер»

Фестиваль «Усадьба Jazz» в 2019 году пройдет в Санкт-Петербурге 13 июля. Одним из самых ожидаемых выступлений станет появление на сцене Муси Тотибадзе. Певица и актриса даст концерт в рамках в рамках проекта «Сбербанк Премьер» и Mastercard - Premier Stories.

Муся Тотибадзе громко заявила о себе в 2014 году, выпустив клип на песню «Правда о любви», за которым следовали еще несколько работ, прочно утвердивших певицу в ряде молодых перспективных музыкантов. Свой дебютный альбом «Мальчик», состоящий из 7 новых песен, артистка представила 5 лет спустя на московской «Стрелке». Саунд-продюсером песни «Птицы» стал Игорь Вдовин - один из сооснователей «Ленинграда», в разное время сотрудничавший с Земфирой и АукцЫоном.

Муся Тотибадзе Разбегаюсь.

Помимо музыкального выступления Муси гостей мероприятия ждет паблик-ток в лектории проекта «Сбербанк Премьер» и Mastercard Premier Stories, где спикерами станут: композитор и музыкант Кирилл Рихтер, режиссер Нигина Сайфуллаева и Дмитрий Иоффе, организатор квестов «Чистые Игры».

Участниками фестиваль «Усадьба Jazz» на Елагином острове также станут: Сплин, Sunsay, Omana Portuondo, Алексей Архиповский и другие.