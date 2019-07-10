2019-07-10T13:01:55+03:00
Общество

День семьи, любви и верности отметят в Ленобласти

Праздник пройдет в деревне Самушкино 13 июля
Иван СОРОЧКИН
Поделиться:
Праздник отмечают с 2008 года, но он уже полюбился россиянам. Фото: Пресс-служба Администрации Ленобласти.Праздник отмечают с 2008 года, но он уже полюбился россиянам. Фото: Пресс-служба Администрации Ленобласти.
Изменить размер текста:

Девятый ежегодный областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в деревне Самушкино Волховского района Ленинградской области в эту субботу.

Торжество традиционно начнется с молебна в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских в приходе храма Сретения Господня.

Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Открытки с изображением этих цветов (и других символов семейного счастья) даже получили свое название - «февроньки». Именно их принято дарить близким в знаменательную дату. А на празднике в Самушкино из ромашек будут плести венки и создавать букеты.

В полдень начнется концертная программа. На сцене выступят заслуженный артист России Владимир Дяденистов, фолк-группа «Трын-Трава», семейный дуэт «Невская волна», фолк-артель «ЕГРА РА» и Светлана Сиротина, поэт Николай Еремин, а также авторы-исполнители Олег Донец, Валерий Егоров и самодеятельные творческие коллективы Волховского района. Кроме того, в концерте примет участие звонарный клуб из Череповца.

Гости праздника смогут не только насладиться представлением, но и попробовать себя в народных промыслах. На площадке будут организованы мастер-классы по плетению из бересты, вышивке и кузнечному творчеству. На протяжении всего праздника будут проходить народные игры и состязания. Более того, все желающие смогут «пощекотать нервишки», пролетев 80 метров над рекой Воронежкой на веревке.

Организаторами праздника выступили комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и историко-культурный центр «Воронега».

СПРАВКА

День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

По преданию, в преклонном возрасте Петр и Феврония, приняв монашеский постриг в разных монастырях, молили Бога, чтобы умереть в один день, и завещали похоронить их в одном гробу. Скончались святые не просто в один день, а в один час. Тела их положили в разных обителях, но на следующий день они снова оказались вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Новости 24
Фанаты в шоке: «Зенит» показал форму красного цвета
Скелет в шкафу: После смерти жены-пенсионерки петербуржец нашел спрятанные ружья
Ливневки в Петербурге ждет серьезная модернизация
Ремонт на путепроводе КАД над проспектом Культуры продлят из-за непогоды
В Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон
Колпино свяжут с метро «Шушары» автобусным маршрутом
ЖК «Граф Орлов» будет достроен без эскроу-счетов
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
Мошенники украли у пенсионерки кошелек с 81 тысячей рублей
Слепой музыкант сыграл Рихтера на горящем пианино у берега Финского залива
"Кричи свое имя": В Петербурге появилась уличная реклама секс-игрушек для женщин
Защитники нелегального кафе в Южно-Приморском парке облили бензином чиновников Смольного
Дрифтеры, безнаказанно гоняющие по городу, возмутили жителей Невского района
Прогноз погоды на среду, 10 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Пасмурно, но без дождя
Из-за фестиваля «ПетроДжаз» закроют движение в центре Петербурга
Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон