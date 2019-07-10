Соминская ярмарка: возрождая традиции

Село Сомино в Бокситогорском районе Ленобласти неспроста называют Малым Петербургом. В конце XIX века здесь с позволения императора Александра I был построен храм, главный престол которого был освящен в честь святых Петра и Павла. Такая дань памяти императорам Петру I и Павлу I, создавшим Тихвинскую водную систему.

Ежегодно 12 июля, в Петров день, в селе проходит Соминская ярмарка. Ее история насчитывает около двух столетий: еще в середине XIX века на Петровскую ярмарку в Сомино со всех окрестностей приезжали тысячи людей…

Возродили традицию в 2013-м по желанию самих соминцев. В 2019-м ярмарка пройдет уже седьмой раз. И каждый год в этот день организаторы стараются объединить православные и народные обычаи родного края.

Традиционно ярмарка начнется праздничной литургией в храме Святых Апостолов Петра и Павла и продолжится крестным ходом вокруг собора. Здесь же откроют мемориальную доску в память посещения Сомино святым Иоанном Кронштадтским.

Одновременно с началом крестного хода на Ярославской улице заработают торговые ряды и «Город мастеров». Гости праздника познакомятся с трудом и творчеством мастеров и ремесленников не только Бокситогорского и других районов Ленобласти, но и ближайших соседей - из Вологодской и Новгородской областей.

Продолжением праздника после его официального открытия станет шествие на берег реки, к мосту над бывшим Вологодским шлюзом. Непременные составляющие шествия - символическая лодка-соминка (такие строили в селе с незапамятных времен), встреча Петра I, регата бумажных корабликов мечты.

А затем будет праздничный концерт с участием народного артиста России, исполнителя народных песен и романсов Владимира Девятова, а также интерактивная программа, возвращающая гостей праздника к народным традициям.

- Гости праздника смогут принять участие в подковных хороводах и пятачковых забавах, послушать петровские сказки, посмотреть кукольные представления, - рассказывают организаторы праздника. - А изюминкой этого дня станет знакомство и разучивание местных кадрилей. Все желающие узнают, чем отличается соминская кадриль от тихвинской или сидоровской.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.