2019-07-10T13:13:58+03:00
Общество

В Ленобласти отмечают годовщину Невской битвы

Мероприятия пройдут на месте, где когда-то князь Александр Невский молился о победе для своего войска
Александра СУРИС
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Гости увидят историческую реконструкцию знаменитого сражения. Фото: Пресс-служба Администрации Ленобласти.Гости увидят историческую реконструкцию знаменитого сражения. Фото: Пресс-служба Администрации Ленобласти.
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Место на правом берегу реки Тосны - по дороге между городским поселением Ульяновка и городом Никольское Тосненского района Ленобласти - имеет особое значение. Именно здесь в 1240 году, перед тем как выйти на битву со шведами, русская дружина отдыхала и готовилась к предстоящему сражению, а князь Александр Невский совершил молитву о даровании победы. И именно здесь воеводе Пелгусию, стерегущему сон братьев по оружию, явились святые мученики Борис и Глеб, ставшие предзнаменованием военного успеха. А год спустя в историю Ленинградской области вошло взятие Копорья.

В 2021 году мы будем широко отмечать 800-летие великого князя. На месте молитвы вот уже восемь лет празднуют годовщину той великой победы, а в 2015 году заложили камень в основание храма. В 2019 году праздник пройдет 13 июля при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Начнется он в 11.00.

- Гостей ждут историческая реконструкция битвы XIII века с участием военно-исторических клубов, показательные бои на мечах, топорах и копьях, а также концертная программа, - рассказали организаторы. - Перед присутствующими выступят ансамбли духовной и фольклорной музыки, звонари продемонстрируют колокольное искусство. Также в программе ярмарка ремесел и торговые ряды, которые помогут зрителям окунуться в историю Древней Руси.

Из того, на что стоит обратить особое внимание, - мастер-класс по ковке в небольшой кузнице под открытым небом.

Важная информация: для гостей праздника организовали доставку автобусами. Доехать до места можно будет из Никольского - от дома культуры «Никольский», или из Ульяновки - от Привокзальной площади.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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