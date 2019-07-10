Дети, Куба и «Сплин»: Мария Семушкина рассказала, чем зрителей удивит «Усадьба Jazz 2019»

В гости на радио «Комсомольская правда» пришла Мария Сёмушкина, идейный вдохновитель и президент «Усадьба Jazz». Организатор фестиваля рассказала, почему необязательно быть джазовым музыкантом, чтобы попасть на мероприятие и как звучит Муслим Магомаев в исполнении SunSay.

БЕСЕДКА с Марией Сёмушкиной. Каким будет фестиваль «Усадьба Джаз» на Елагином острове 00:00 00:00

Не только джаз на «Усадьбе Jazz»

- Вам тысячу раз задавали этот вопрос на протяжении 16 лет существования фестиваля. Из перечисленных артистов непосредственно к джазу относятся полтора человека. А фестиваль называется «Усадьба Jazz». Объясните, почему так?

- Так исторически сложилось. Концепция фестиваля с самого начала была неким раздражителем для музыкальных критиков, но очень быстро они признали нашу правоту. Если уж говорить о вкладе в джаз, то наш фестиваль сделал многое. Иначе бы эту музыку слушала пара сотен, может быть, тысяча человек, которые приходили бы в Москве или Петербурге на классические джазовые фестивали. Мы же хотели, чтобы «Усадьбу» посещали не только те, кто знают Эллу Фицджеральд или Билли Холидэй. Таких людей было и будет мало. Но теперь их стало немножко больше, потому что на наш фестиваль приходят люди, увидевшие в программе других исполнителей. И мы старались подбирать лайн-ап так, чтобы музыканты не сильно выпадали из стиля. Та же самая группа «Сплин» сама обратилась к нам с идеей впервые представить в Петербурге программу «UNPLUGGED», которая будет звучать совершенно иначе.

- Кому же тогда заказана дорога на ваш фестиваль?

- Вообще я ко всем отношусь с уважением, но есть ряд поп-артистов, которые играют слишком коммерческую музыку. А в нашем деле очень важна импровизация. Она есть у Архиповского, SunSay, Оркестра Optimystica. SunSay вообще делает программу с приглашением джазовых музыкантов, а Оркестр Optimystica, петербургский джазовый коллектив, открывает фестиваль на главной сцене.

Например, на джазовом фестивале в Новом Орлеане вы услышите и госпел, и афроджаз, и очень сложную импровизацию. А хэдлайнером при этом будет группа The Rolling Stones или Aerosmith.

- То есть откровенную попсу на фестиваль не позовут?

- Да, нам всё-таки важно качественное исполнение, даже если это электронная музыка. Вот в Москве «Усадьбу» закрывала группа The Black Eyed Peas.

- Но ведь эту группу многие как раз считают откровенной попсой хотя бы потому, что они в долго держались в топах чартов «Европы-Плюс»!

- Знаю, но в лайве они звучали прекрасно, и мы не пожалели, что потратили огромные деньги на них. Ещё очень важно настроение. Понятно, что тот же самый «Сплин» не про весёлые танцы, а про более глубокие эмоции. Таким образом, на нашем фестивале зритель почувствует многое.

Петербургу надо догонять Москву

- «Усальба Jazz» в Петербурге значительно скромнее, чем в Москве. Так случилось, потому что мы поменьше и у нас она проходит только с 2011 года, а не 16 лет?

- Во-первых, не так легко найти спонсоров, в Москве-то сложно. Во-вторых, публика другая, она меньше. Видимо, не у всех есть возможность купить билет, хотя мы каждый год стараемся придумать что-то новое, изысканное, и за такие деньги можно послушать сразу 5-10 музыкантов.

- Вообще цены на билеты адекватные, поэтому нельзя сказать, что публика в Петербурге неплатёжеспособная. Кстати, в Москве на фестивале три площадки – «Аристократ», «Партер» и «Капризы». В Петербурге ведь «Капризов» не было?

- «Капризы» - это древнее название, мы его не используем сейчас. В Петербурге будет третья площадка «Jazz Club», там пройдёт финал конкурса молодых исполнителей. Лучших детей и подростков отобрали Билли Новик, Андрей Кондаков и Габриэль Гудман. Нам важно отметить талантливых ребят, чтобы дать им возможность выступить на фестивале, и в Петербурге их немало.

- А какого они возраста?

- Детям и по 10, и по 15, и по 18 лет. Наш партнёр «Jazz&Musical School» подбирает прекраснейших педагогов, и дети не просто умеют петь под минус в блестящем платье, но и могут думать музыкально, совершенствуют себя.

- Это, конечно, не шоу «Голос».

- Да, это более глубокая история, хотя многие участники этого шоу сначала выступали у нас, а потом шли туда. Кстати, в Сочи мы тоже проводим конкурс уже более взрослых исполнителей. Рекомендую музыкантам подавать заявку, если вы играете импровизационную музыку, видите себя не только в джазе, но и в блюзе, фанке, соуле. Отбор заявок идёт до начала августа. С 10 по 14 сентября на курорте «Газпром» будет целый музыкальный лагерь с экспертами и мастер-классами, а в конце – конкурс. Участие бесплатное. У нас есть несколько артистов, которые благодаря фестивалю нашли свой путь в этом направлении. Например, Светлана Жаворонкова, у которой сейчас есть собственный коллектив «Secret Atelier».

Балалайка, Куба и арабские мотивы

- Поговорим об Архиповском. Недоброжелатели называют балалаечников «пузочёсами». Почему он выступает у вас?

- Он создаёт какую-то уникальную концентрацию внимания во время концерта. Это ведь open-air, но пока он выступает, никто никуда не ходит. Он притягивает к себе людей и может час держать их в этом состоянии. Шаманит немножко. И у него есть и импровизация, и высокий исполнительский уровень, и композиторские способности. Он будто кружева плетёт. Надеюсь, что петербургская публика придёт на фестиваль и сможет разделить с нами эту радость.

- Не могу обойти стороной Омару Портуондо. Ей 88 лет, она просто восхищает.

- Да, у неё невероятная энергия, которая позволяет ей до сих пор путешествовать. Некоторые уже в 40 лет не могут себя ощущать как-то бодро. А тут у человека такой график с трансатлантическими перелётами, потому что у человека есть любовь к музыке, публике и умение владеть этой энергией, наслаждаться жизнью. Это кубинская черта.

- Многие сравнивают её с Сезарией Эворой.

- Нет, это совершенно разные культуры. Я была на родине Сезарии – Кабо-Верде, знакома с её продюсером и музыкантами. Её жанр – морна, это такой романс. Кубинская музыка из другой части земного шара. Там ритм сальсы. В Петербурге, кстати, наверняка есть немало любителей сальсы, так что обязательно приходите послушать.

- В выходные дни ночью люди с удовольствием танцуют сальсу у Ростральных колонн. Возвращаясь к Омаре и её возрасту, есть ли у неё какой-то специфический райдер?

- Пока я не видела, что она попросила, но с радостью поделюсь в соцсетях, если там что-то необычное и не секрет.

- Она поёт песни только из старого репертуара?

- Я была на Кубе, и там везде звучит одна и та же музыка. Этим она и прекрасна, вы не услышите там попсы. Конечно, у Омары есть своя программа, но в целом это замечательный стандартный кубинский репертуар.

- Среди звёзд, которых вы заявляете, есть ударник Макайя МакКрейвен.

- Ударники – особая каста в джазе, и есть немало примеров, когда они становились очень известными музыкантами. Вообще джаз – это музыка личностей. К МакКрейвену обращались легенды джаза – Юсеф Латиф, Арчи Шепп. С ним играли Talking Heads и Parliament-Funkadelic. Пластинки тоже передают атмосферу его живых выступлений, но, конечно, это лучше увидеть. Смотреть на музыкантов, которые прекрасно владеют ритмом, очень интересно.

- Мы с вами забыли поговорить про SunSay!

- Да, он уже не в первый раз принимает участие в фестивале. Последние два года мы стали очень тесно сотрудничать, потому что он сделал программу специально для нас – с привлечением бэк-вокалистов и духовой секции. Конечно, у него звучат элементы и хип-хопа, и советской эстрады: он прекрасно исполняет Муслима Магомаева. К тому же, он обладает харизмой и постоянно развивается.

- Муслим Магомаев в исполнении SunSay!

- Да, приходите 13 июля и слушайте Магомаева в джазовой обработке. На фестивале возможно и такое. В этом наша задача – за целый год найти такие фишки, чтобы наши гости были счастливы.

- Гости точно будут счастливы, потому что услышат Yazz Ahmed. Это фантастическая трубачка из Бахрейна. Как вы себе её представляете?

- Кстати, она принимала участие в записи альбома Radiohead. Девушка-трубачка это, правда, редкость. За 16 лет вижу второй раз. Интересно, что концерт пройдёт при поддержке Британского совета. Джаз, Великобритания, арабские корни, Radiohead – всё это говорит об эклектике нашего мира.

- А какая общая тенденция у «Усадьбы Jazz»?

- В разных городах, конечно, по-разному. В Москве мы сделали существенный скачок в программе, пригласив много мировых звёзд. Стало понятно, что мы вышли в высшую лигу, появились новые интересные имена, которые хочется привезти. Что касается Петербурга, то здесь тоже очень хочется подтягивать наш уровень, но для этого нужно аудиторию расширять, особенно молодую. Поэтому неудивительно, что фестиваль смотрит в сторону хип-хоп коллабораций. Важным цензором для меня является моя шестнадцатилетняя дочь. Зачастую она открывает мне что-то новое. Поэтому планы такие: не стоять на месте.

Подготовила Анастасия ХУДЯКОВА

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