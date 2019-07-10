2019-07-10T18:34:50+03:00
Общество

После двух потопов в Санкт-Петербурге начнут модернизировать ливневую канализацию

В списке более 300 "горячих" адресов
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам специалистов, старая ливневка не способна справиться с таким количеством воды.По словам специалистов, старая ливневка не способна справиться с таким количеством воды.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже дважды за июль Санкт-Петербург оказывался частично затопленным из-за проливных дождей: улицы превращались в каналы, пешеходы – в дайверов, а маршрутки и автобусы не столько ехали, сколько плыли по скрытым под водой дорогам. Одной из причин, по словам специалистов, стала устаревшая ливневая канализация. Все дело в том, что она может без труда принять лишь 7,2 миллиметра воды – в то время как, например, 8 июля в некоторых местах за пять минут выпало 18.

ВСЕ В ОДНУ ТРУБУ

Чтобы превращение Петербурга в Венецию после каждого обильного дождя не стало дурной традицией, ливневку будут модернизировать. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Водоканала», уже сейчас уточняется список адресов, где это нужно сделать в первую очередь.

Сильнее всего от дождей пострадала северная часть Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Сильнее всего от дождей пострадала северная часть Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

- Эту работу мы проводим на постоянной основе, - отметил главный специалист ведомства по взаимодействию по СМИ Илья Климентьев. - Сейчас в списке больше 300 адресов. К сожалению, где именно будет вестись работа, пока не известно – процесс находится на начальном этапе.

По словам нашего собеседника, по каждому адресу будет составляться отдельное проектное решение. Там, где позволяют условия, ливневку, скорее всего, полностью перестроят и сделают раздельной, чтобы канализационный сток и дождевая вода не уходили в одну трубу. Такая система сейчас действует в основном в новых районах, где закладывается еще не этапе строительства.

- Там, где это невозможно, будем, как минимум, увеличивать диаметр сети, - продолжает Климентьев. – То есть, грубо говоря, делать трубы шире, чтобы они могли пропускать больше воды без образования подтоплений. Кроме того, отдельные участки нужно будем ремонтировать или заменять.

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Когда работа над списком «горячих» адресов закончится, его вместе с комментариями специалистов передадут городской администрации. Окончательное решение по срокам, условиям и бюджету программы примут уже там.

Местами автомобили не столько ехали, сколько плыли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Местами автомобили не столько ехали, сколько плыли.Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, как отмечает наш собеседник, одной только модернизацией ливневки город от затоплений не спасти. Работать нужно и под землей и на земле.

- Многое зависит от благоустройства, - рассказывает Климентьев. – За основу можно было бы взять европейский опыт: настелить покрытия, впитывающие влагу – гравий или плитку - высадить больше деревьев. Почему, например, уже второй раз «тонет» Парашютная улица? Дело в том, что в семидесятые сразу за ней начиналась большая зеленая зона. Вода время ливней впитывалась в почву и до самой улиц не доходила. Сейчас, когда там все застроено и «закатано» в асфальт, все стоки устремляются в канализацию, которая просто не справляется.

Как бы то ни было, заключает наш собеседник, защитить город от затоплений можно только единым фронтом – коммунальщиков, архитекторов, энергетиков и чиновников. Как все это будет реализовываться на практике – покажет время.

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Ливень в Петербурге 9 июля 2019 года: Затоплены улицы и станции метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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