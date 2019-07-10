«Ночь кино» пройдет в «Люксор» 12 июля
Зрителям понадобится максимум концентрации
12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет «Ночь кино».
Изменить размер текста:
12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет «Ночь кино»
Любите ли вы триллеры? 12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет акция «Ночь кино», и на этот раз зрителям понадобится максимум концентрации.
За 4 часа кинопоказа участники акции увидят две непохоже друг на друга истории, будут пробовать провести собственное расследование и узнать, кто же является главным злодеем.
Встречаемся 12 июля в 22:00
Стоимость билета на оба фильма - 400 рублей. Приобрести можно только в кассе кинотеатра «Люксор».
Стоимость билета на оба фильма - 400 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU