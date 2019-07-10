«Ночь кино» пройдет в «Люксор» 12 июля

12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет «Ночь кино»

Любите ли вы триллеры? 12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет акция «Ночь кино», и на этот раз зрителям понадобится максимум концентрации.

За 4 часа кинопоказа участники акции увидят две непохоже друг на друга истории, будут пробовать провести собственное расследование и узнать, кто же является главным злодеем.

Встречаемся 12 июля в 22:00

Стоимость билета на оба фильма - 400 рублей. Приобрести можно только в кассе кинотеатра «Люксор».