2019-07-10T19:40:30+03:00
Досуг

«Ночь кино» пройдет в «Люксор» 12 июля

Зрителям понадобится максимум концентрации
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12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет «Ночь кино».12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет «Ночь кино».
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12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет «Ночь кино»

Любите ли вы триллеры? 12 июля в кинотеатре «Люксор» пройдет акция «Ночь кино», и на этот раз зрителям понадобится максимум концентрации.

За 4 часа кинопоказа участники акции увидят две непохоже друг на друга истории, будут пробовать провести собственное расследование и узнать, кто же является главным злодеем.

Встречаемся 12 июля в 22:00

Стоимость билета на оба фильма - 400 рублей. Приобрести можно только в кассе кинотеатра «Люксор».

Стоимость билета на оба фильма - 400 рублей.

Стоимость билета на оба фильма - 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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