Сизифов суд

ТОЛЬКО ПО СУДУ!

Вот уже третий год «Комсомолка» следит за конфликтом между известным в городе медицинским центром «Энерго» и руководством Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Суть спора в том, что клиника отстаивает свое право получать достойные квоты на высокоточную диагностику. Они необходимы для того, чтобы пациенты по полису ОМС, то есть совершенно бесплатно, могли пройти магнитно-резонансную или компьютерную томографию в частном центре на качественном оборудовании. В то же время фонд и комиссия по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге квоты клинике, наоборот, сокращает, объясняя это рекомендованными специальной рабочей группой и принятыми комиссией критериями. В 2019 году квоты МЦ «Энерго» за несколько лет сократились с 24 млн рублей до 15,2 млн рублей.

Почему конфликтная ситуация выходит далеко за рамки частного спора? Все очень просто. Не так давно Минздрав сократил сроки ожидания МРТ и КТ-обследований для онкобольных до четырнадцати дней. Усилиями одних только государственных больниц соблюсти эти сроки практически невозможно, поэтому пациентов из системы ОМС отправляют на диагностику в частные клиники. Только медицинский центр «Энерго» в прошлом году оказал таких услуг на сумму 103 млн рублей, что практически в семь раз превышает расчетную для него квоту.

Казалось бы, причин для конфликта быть не должно. Если потребность в высокоточных исследованиях у пациентов оказалась больше, чем спрогнозировала специальная группа при комиссии, можно просто покрыть сверхнормативные затраты. Ведь главное - люди и их здоровье! Но гасить долги фонд отказывается, несмотря на то что ежегодно фиксирует сотни миллионов рублей профицита своего бюджета (в 2018-м он, по предварительным данным, составил 323 млн рублей).

В итоге компенсировать свои затраты частной клинике удается только через суд, потому что страховые компании добровольно этого не делают. Только после судебных тяжб со страховыми деньги возвращаются, причем с опозданием на год. Этот вопрос уже дошел до Верховного суда: не только петербургская клиника борется за свои законные права и права своих пациентов. Арбитражная практика накоплена обширная. Чиновники могли бы уже давно сделать из нее конкретные выводы и распределять квоты, сообразуясь прежде всего с законом и здравым смыслом. Но, увы…

ДЕЛО ЛИЧНОЕ?

- В прошлом году мы выиграли одиннадцать судов у страховых компаний, через которые по закону проходят деньги, выделяемые ТФОМСом. Страховщики недовольны: они теряют время на тяжбы, вынуждены, как правило, гасить пени, помимо возврата клинике страховых сумм по оказанию услуг пациентам. Уйму хлопот судебные дела доставляют и нам. Нервы, честно говоря, на пределе, - рассказывает директор МЦ «Энерго» Сергей Скородумов. - Вообще наша задача - лечить людей, ставить им высокоточные диагнозы, а не заниматься судебными тяжбами. Но, как вы сами понимаете, коммерческая клиника обязана зарабатывать деньги, чтобы содержать персонал, закупать дорогостоящее оборудование и расходные материалы, лекарства, оплачивать аренду и коммунальные расходы. Для нас суд - вынужденная необходимость.

Сергей Скородумов. Фото: Личный архив героя публикации.

- То есть решить вопрос с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и комиссией мирно не получается? Тем более что ни одного суда вы не проиграли…

- Как комиссия, так и ТФОМС, и прежде всего его директор Александр Кужель, заняли в отношении нас непримиримую позицию: пусть судятся! И чем дольше, тем лучше! Знаете, иногда хочется спросить: а подрядчик, например, будет работать бесплатно, если ему за это пообещают заплатить с опозданием на год? Да и вряд ли такие энтузиасты найдутся в любой сфере услуг. Даже в аппарате самого ТФОМСа.

Ощущение, что клинику просто хотят разорить и убрать с рынка высококачественных медицинских услуг.

- Постойте, одно дело - личные отношения, но ведь есть определение Верховного суда, в котором дано четкое разъяснение: «медицинские организации не должны нести негативные последствия за недостатки планирования программы ОМС»!

- Не знаю, читал ли господин Кужель определение Верховного суда России, но его действия направлены ровно в противоположную сторону. За прошлый год фонд, по предварительным данным, «сэкономил» 323 млн рублей. Даже если учесть, что десять процентов этих средств возвращаются в виде премий страховым компаниям, у него было достаточно возможностей оплатить клиникам, принимавшим пациентов сверх квот, расходы за оказанные услуги. По крайней мере, с нами это не произошло. Складывается впечатление, что руководству ТФОМСа выгодно задерживать деньги на оплату таких услуг на год. Не знаю, с чем это связано. Может, держат деньги на депозите и зарабатывают проценты, вместо того чтобы своевременно оплачивать долги. Такое право законодательством предусмотрено. Возможно, что от сумм экономии зависят премии самих чиновников фонда? В таком случае хотел бы отметить: это деньги не фонда, а государства и в конечном итоге налогоплательщиков. А значит, и распоряжаться ими надо в соответствии с 41-й статьей Конституции РФ, в которой закрепляется право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а заодно говорится об ответственности должностных лиц за его реализацию.

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

«Медицинские организации не должны нести негативные последствия за недостатки планирования программы обязательного медицинского страхования или прогнозирования заболеваемости населения, а также за несвоевременность корректировки объемов медицинской помощи…» (Из определения Верховного суда РФ от 18 октября 2018 года.)

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВОЛОКИТА

- Весной корреспонденты «Комсомолки» побывали на одном из судебных заседаний, где разбирался очередной иск клиники к страховой компании. Был там и представитель ТФОМСа. Приглашался также представитель Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге, которая, собственно, и определяет размер квот для петербургских клиник. Но он почему-то не явился. Это вы его приглашали?

-Нет, полагаю, это был очередной «трюк» руководства ТФОМСа, связанный с затягиванием судопроизводства. Дело в том, что наряду со страховыми компаниями в наших судах неизменно участвуют и представители ТФОМСа. В состав комиссии, о которой вы упомянули, также входят руководители фонда. Тем не менее на заседании, предшествовавшем тому, где вы присутствовали, представитель фонда предложил судье вызвать члена упомянутой вами комиссии якобы для того, чтобы он мог дать свои пояснения. На самом деле всем все прекрасно известно. И от комиссии впоследствии на суде появился не кто иной, как заместитель Кужеля в ТФОМСе Вадим Стожаров.

По-моему, тут все предельно ясно. ТФОМСу, вопреки решениям высшего органа судебной власти в стране, общей судебной практике, которая из года в год подтверждает законность прав клиник и их пациентов в системе ОМС, образно говоря, приспичило плыть против течения. Мы занимаемся, по их милости, бессмысленной, постоянно повторяющейся судебной волокитой - сизифовым трудом, который уже стал перерастать, уж извините за новую терминологию, в сизифов суд. В судебном процессе все ясно с самого начала, но он должен из года в год тянуться только потому, что так угодно господину Кужелю и возглавляемому им Территориальному фонду ОМС.

Кстати, на днях на сайте комиссии появилась информация, что господин Стожаров доложил об итогах своего похода в суд. Решение комиссии сформулировано лаконично: принять к сведению. В переводе на русский язык это означает, что никаких изменений и выводов сделано не будет.

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

«Исходя из того что законодательство гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи в системе Обязательного медицинского страхования, оказанные истцом в надлежащем порядке застрахованным лицам медицинские услуги сверх установленного названным договором объема относятся к страховым случаям и правомерно признаны надлежащими к оплате за счет средств ОМС». (Из определения Верховного суда РФ от 28 марта 2019 года.)

- Но зачем, для чего это нужно? И на что можно рассчитывать, если свое слово сказала самая высшая инстанция - Верховный суд?

- Думаю, нас хотят уличить в подлогах и приписках, которыми мы отродясь не занимались. Это уже подтвердили многочисленные проверки. Нас регулярно проверяют все страховые компании, работающие в системе ОМС. По результатам актов - или нулевые, или мизерные штрафы.

Так, в мае ТФОМС прислал к нам еще одну представительную комиссию, почти месяц досконально проверявшую всю нашу деятельность от и до. Звонили даже нашим пациентам: проходили ли те обследования на МРТ и КТ в центре «Энерго»? В результате комиссия накопала у нас недостатков на штраф в размере… 12 тысяч рублей.

- Ну это несерьезно…

- Да, казалось бы, вопрос исчерпан, суть дела ясна: к нам приходят на диагностику реальные больные, которых присылают конкретные медицинские учреждения и организации, и мы оказываем качественные и эффективные услуги. Причем без очередей и нервотрепки, что особенно важно для больных со сложными патологиями. Например, для тех, кто диагностирует или лечит онкологические заболевания.

Современная диагностика - надежный инструмент для профилактики и эффективного лечения сложнейших заболеваний, включая онкологию.

Но нет, наши «доброжелатели» из фонда на этом не успокоились: пожаловались на нас в компетентные органы.

- На каком основании?

- Якобы мы подрываем финансовую стабильность территориального фонда ОМС. До этого надо было додуматься! Получается, если мы руководствуемся в своей работе законами государства, то являемся «подрывными элементами», а чиновники, которым наплевать на закон, считающие государственные деньги чуть ли не личной собственностью и распределяющие их по критериям, подстроенным под чьи-то интересы, - это охранители государственных средств. Все с ног на голову поставлено!

- Выходит, что с 2017 года, когда мы впервые затронули эту тему, ничего не изменилось. Но когда-то должна наступить ответственность руководства ТФОМСа?

- В прошлом году мы приняли на высокоточную диагностику МРТ и КТ 15 тысяч пациентов. Вот если бы мы им отказали, они бы стали жаловаться во все высшие инстанции. Но мы их принимаем, исполняя законы нашего государства. Получается, прикрываем явно устаревшие методы и бюрократические проколы руководства территориального ТФОМСа. Ну явно не сходится планирование квот в Петербурге с реальной потребностью населения в бесплатных диагностических услугах! Из года в год количество направляемых к нам больных из системы ОМС только растет: мы никого специально к себе не зовем, направления выписывают врачи на местах. Государство, как на федеральном, так и на региональном уровне, одновременно наращивает средства бюджета на эти цели. Что-то тут не сходится, а все нити, для того чтобы разобраться в ситуации, ведут к ТФОМСу.

- Кстати, насколько мне известно, в медицинской сфере есть организации, которые должны защищать права частных клиник. В частности, в дело мог бы вмешаться отраслевой профсоюз. Что говорят его представители, ведь тема-то больная и очень важная для нас, пациентов?

- Такие организации есть. Но, вместо того чтобы отстаивать закон и справедливость, представители профсоюза в Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге при голосовании по квотам поддерживают позицию фонда. Да о чем можно говорить, если одну из статей в газете они восприняли как «элемент давления» на членов комиссии! Хотя мы просто требуем: погасите долги за выполненную работу. Раньше профсоюзы хотя бы путевки распределяли, а сейчас они, занимая аморфную позицию, теряют престиж, утрачивают свое значение.

- И тем не менее что планируете делать дальше?

- Мы - медицинская организация, и наша задача, как я уже сказал, помогать пациентам. Сейчас мы закупаем новые компьютерный и магнитно-резонансный томографы - комфортные, быстродействующие, повышающие качество исследований, с более высокой способностью диагностики онкологических и других сложных патологий. Новый диагностический комплекс начнет работать уже в конце этого года, и мы готовы принимать на нем и пациентов по полисам ОМС. К примеру, мы установим компьютерный томограф, который делает не 16 срезов, как это было раньше, а 128, и это очень важно для пациентов, больных онкологией.

На этом магнитно-резонансном томографе исследования проводятся как и в дневное, так и в ночное время.

Мы готовы на серьезные инвестиции. Но, судя по тому что происходит, это никому не нужно, кроме самих больных и лечащих врачей. В том, что наши растущие возможности и потребности жителей учтет ТФОМС, мы сомневаемся. Амбиции руководства фонда простираются, судя по всему, выше интересов пациентов, на диагностику и лечение которых фонд обязан выделять необходимые и достаточные средства. Порой кажется: будь у Кужеля воля, он бы запросто стал принимать решения об исключении из системы ОМС неугодных частных клиник по своему усмотрению. Мешает одно: мы живем в правовом государстве, где торжествует закон и вздорные претензии признаются несостоятельными.

Своими действиями такие чиновники, как Кужель, по нашему мнению, понижают авторитет власти в целом. Такие случаи уже не единичны. Одна чиновница говорит, что женщин никто не просит рожать детей, другая призывает малообеспеченных граждан потреблять «макарошки» или сократить дотации на питание в школе многодетным матерям.

За действиями Кужеля - опосредованная угроза здоровью 15 тысяч петербуржцев, которым, несмотря ни на что, мы смогли своевременно провести высокотехнологичные исследования. Вот так мы это понимаем.

КСТАТИ

В июле на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера «Западный» СЗФО вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. Только за четыре месяца этого года естественная убыль населения составила 149 тысяч человек. Чиновники отметили, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Претензии все те же

Мы решили собрать основные претензии, которые руководство Территориального фонда ОМС предъявляет к клинике «Энерго». Тем более все они уже многократно фигурировали в судах. И попросили Сергея Скородумова прокомментировать их. Итак, клиника «Энерго»:

- Принимает пациентов сверх квот.

- Определение Верховного суда РФ на этот счет вам уже известно. А с нашей позиции: какое мы имеем к этой претензии отношение вообще? К нам направляют пациентов другие медицинские организации, врачи, отвечающие за здоровье людей. Так что эту претензию нужно предъявлять им, если уж на то пошло. Ну а почему среди многих доктора выбирают именно нашу клинику - тут есть причины. Из-за недостатков с планированием квот на территориальном уровне многие поликлиники и лечебные организации уже к осени не знают, куда направить пациентов на высокоточную диагностику. Где-то выстраиваются очереди на месяцы, где-то заканчивается финансирование по линии ТФОМСа, как у нас, например. И мы, как того требует закон, все равно принимаем больных. Но таких частных центров мало: никто не хочет ввязываться в судебные дела и получать компенсации за свои услуги через год. Проще найти удобные причины для отказа людям. Тогда их направляют к нам: знают, что мы пациентам не отказываем.

- Нарушает систему маршрутизации, когда пациентов заранее закрепляют по территориям и медицинским организациям.

- Хочу спросить: при чем здесь мы? Не мы определяем, куда должен отправиться на обследование тот или иной пациент, и не ошибки ли в планировании квот приводят к нарушениям этой самой маршрутизации?

- Отнимает пациентов у других клиник и зарабатывает за их счет.

- Вы сами убедились, что деньги мы возвращаем только через суды и годом позднее. И никак не могли бы отобрать деньги у клиник годом ранее, потому что, по существу, брали затраты за оказание услуг больным на себя.

- Принимает пациентов с так называемыми избыточными, то есть сверх выделенных объемов назначениями.

- Но разве фонд, а не врачи определяет, какие исследования необходимо провести больному? Я уже говорил, что мы принимаем пациентов, как того требует закон.