Аршавин и Быстров поспорили, надолго ли к Радимову вернулись водительские права

Бывший игрок и нынешний тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов вновь с правами. Новое водительское удостоверение спортсмен получил 10 июля. Прошлое у Влада забирали за езду в нетрезвом виде, . Он поделился радостью в «Инстаграме». А экс-зенитовцы Владимир Быстров и Андрей Аршавин в комментариях тут же поиронизировали, что это не надолго.

- Они вернулись, - написал под фотографией новых прав Радимов.

Реакция Андрея Аршавина была моментальной

- Перед футбиком будешь меня забирать теперь. В такси где тебя найти? Эконом или комфорт?! - тут же поиздевался над приятелем бывший партнер по команде.

- Надолго ли? - подключился к разговору другой экс-зенитовец Владимир Быстров.

- Не думаю, - ответил Аршавин.

- Неделя? -сделал ставку Быстров.

- Ну может до 1 сентября с ними походит, даже не успеет покататься, - спрогнозировал Аршавин.

- Немые разговорились, - подвел итог дискуссии сам Радимов.

radimov02 Владислав Радимов получил водительские права

Даже дочка от первого брака Александра пошутила по поводу прав отца, но тут же оговорилась что переживает за папу. Зато бывшая звезда «Зенита» и столичного «Спартака» 80-х и 90-х годов Дмитрий Радченко порадовался за друга.

- Наконец-то. Поздравляю. Теперь и меня есть кому отвезти, - с улыбкой написал он.

Напомним, что Владислава Радимова лишили прав на полтора года за пьяную езду в апреле 2016-го. Это не только оставило тренера «Зенита-2» без возможность сесть за руль, но и окончательно расстроило его семейную жизнь. После 11 лет брака с певицей Татьяной Булановой, в декабре 2016 года пара развелась. Их общий сын Никита остался с мамой.

Впрочем, после общественного осуждения, Радимов обещал завязать с выпивкой и вести себя прилично. А фото с полученными правами он подписал хэштегами «ошибки жизни» и «безопасность на дорогах».

Не садиться пьяным за руль приятелю-футболисту посоветовал и фигурист Максим Траньков.

- Больше не шали, - написал Траньков.

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