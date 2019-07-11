Аршавин и Быстров поспорили, надолго ли к Радимову вернулись водительские права
Бывший игрок и нынешний тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов вновь с правами. Новое водительское удостоверение спортсмен получил 10 июля. Прошлое у Влада забирали за езду в нетрезвом виде, . Он поделился радостью в «Инстаграме». А экс-зенитовцы Владимир Быстров и Андрей Аршавин в комментариях тут же поиронизировали, что это не надолго.
- Они вернулись, - написал под фотографией новых прав Радимов.
Реакция Андрея Аршавина была моментальной
- Перед футбиком будешь меня забирать теперь. В такси где тебя найти? Эконом или комфорт?! - тут же поиздевался над приятелем бывший партнер по команде.
- Надолго ли? - подключился к разговору другой экс-зенитовец Владимир Быстров.
- Не думаю, - ответил Аршавин.
- Неделя? -сделал ставку Быстров.
- Ну может до 1 сентября с ними походит, даже не успеет покататься, - спрогнозировал Аршавин.
- Немые разговорились, - подвел итог дискуссии сам Радимов.
Даже дочка от первого брака Александра пошутила по поводу прав отца, но тут же оговорилась что переживает за папу. Зато бывшая звезда «Зенита» и столичного «Спартака» 80-х и 90-х годов Дмитрий Радченко порадовался за друга.
- Наконец-то. Поздравляю. Теперь и меня есть кому отвезти, - с улыбкой написал он.
Напомним, что Владислава Радимова лишили прав на полтора года за пьяную езду в апреле 2016-го. Это не только оставило тренера «Зенита-2» без возможность сесть за руль, но и окончательно расстроило его семейную жизнь. После 11 лет брака с певицей Татьяной Булановой, в декабре 2016 года пара развелась. Их общий сын Никита остался с мамой.
Впрочем, после общественного осуждения, Радимов обещал завязать с выпивкой и вести себя прилично. А фото с полученными правами он подписал хэштегами «ошибки жизни» и «безопасность на дорогах».
Не садиться пьяным за руль приятелю-футболисту посоветовал и фигурист Максим Траньков.
- Больше не шали, - написал Траньков.
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ИСТОЧНИК KP.RU