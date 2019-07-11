Невзорова раскрыла семейную тайну и ответила за «равнодушие» мужа к больной раком Александре Яковлевой

Жена скандального тележурналиста Александра Невзорова опубликовала в Instagram душераздирающий пост. Лидия Невзорова посвятила его своей предшественнице в должности супруги Александра Глебовича Александре Яковлевой, которая сейчас больна раком. Женщина призналась, что узнала о тяжелом заболевании актрисы от журналистов. Они пишут и звонят.

- От них же, я узнала, что Александр Глебович признан широкой общественностью виновным в том, что не уделяет внимания бывшей жене, не помогает ей бороться с заболеванием, не поддерживает морально и не оплачивает лечение.

lydianevzorova #2 Начало в пред. посте .

По словам Лидии, обвинения муссируют и смакуют все - от центральных каналов крупных новостных порталов. Но «смерть» Бабченко и проделки Бари Алибасова с «Кротом» подорвали ее веру в людскую честность. И первое, что пришло в голову - «Смерть звезды» в прямом эфире - это гениально! Вот он - настоящий хайп! Но потом, когда пришло осознание, захотелось, чтобы эта история оказалась спектаклем.

- На Яковлевой АГ женился, когда был на пике славы. Она, как я понимаю, тоже, к тому же, слыла красавицей и снималась в кино «про индейцев». АГ, как завоеватель, просто не мог пройти мимо. Штамп в паспорте был эдакой звездочкой на фюзеляже. Брак продлился несколько месяцев. Мне было тяжело быть следующей после «звезды». Я наверное, даже ревновала к ней, хотя тогда она, разумеется, казалась мне старухой (ей было 34, а мне-то 19!).

Коллеги поддерживают артистку на сцене и в жизни.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас, будучи уже взрослой женщиной, Лидия признается, что Яковлева сыграла положительную роль в ее браке.

- Благодарна за то, что она на протяжении 27 лет ни разу не потревожила мою семью. Она не взяла фамилию АГ, не родила от него и не записала на него своих детей, она не делила имущество, не шантажировала, не пыталась дружить и не предавалась воспоминаниям в прессе.

По словам Лидии, 27 лет Александра Яковлева вела себя исключительно тактично и благородно. А это сегодня большая редкость.

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