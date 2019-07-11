«Не учли нюансы»: Обещанной петербружцам велозоны на Васильевском острове не будет

В конце марта на Велоконгрессе в «Севкабель Порту» главный архитектор города Владимир Григорьев заявил, что в скором времени на Васильевском острове будет создана связная сеть велодорожек общей площадью в 13 гектар. Если все сложится хорошо, отметил он, работы можно будет начать уже этим летом. Но, видимо, хорошо не сложилось: лето скоро перевалит за серединку, а дорожек как не было, так и нет.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ДОРОГЕ

Напомним в двух словах: 13 гектар, о которых шла речь выше, планировали освободить за счет сокращения ширины автомобильных полос. Если все пересчитать, соскрести старую разметку и нанести новую, отмечал Григорьев, можно безо всякого ущерба для автомобилистов создать целый велосипедный маршрут, который охватит практически весь Васильевский остров: больше 20 улиц и все набережные, включая кусочек Невской губы.

Один из аргументов "против" - сомнительная безопасность велодорожек. Мало ли что случится, если ехать рядом с потоком машин?Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее претворять проект в жизнь пока не спешат. Как нам рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, речь идет, строго говоря, не о «проекте» даже, а о «концепции», которая не учитывает множества важных нюансов.

- Во-первых, обустройство велополосы автоматически приведет к исчезновению всех парковочных мест на улице, - объяснили в пресс-службе. – В концепции, которую предложил Комитет по градостроительству и архитектуре, никто не прорабатывал вопрос, где жителям Васильевского острова оставлять свой транспорт, как останавливаться у больниц, школ и так далее.

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ

Да и вообще, отметили в комитете, велодорожки – вещь неоднозначная. Даже если не брать в расчет то, что в существующую инфраструктуру они местами вписываются кое-как, остается вопрос безопасности. Мало ли что может случиться, если ехать в нескольких десятках сантиметров от потока машин, несущихся на полной скорости. Да еще и водители вряд ли будут мириться с тихоходными соседями и соблюдать все положенные правила. Значит, за дорожками нужен постоянный контроль, а это дополнительные расходы.

Как говорил Григорьев, если все сложится удачно, к работам можно будет приступить уже этим летом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

- Трату каждого бюджетного рубля нужно обосновать, объяснить, когда и за счет чего она окупится, - подчеркивают в пресс-службе. – Этого в концепции нет.

При этом полностью от идеи никто не отказывается: просто для того, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно все тщательно проработать, обсудить с жителями Васильевского острова и экспертным сообществом. Правда, когда именно это будет делаться и будет ли вообще, нам в комитете не сказали - но не этим летом точно.

МНЕНИЕ

Илья Гуревич, председатель клуба «Велопитер»:

- На мой взгляд, проект вполне жизнеспособен. На Васильевском острове широкие улицы и проспекты, движение машин там не такое интенсивное, как, скажем, в центре, так что место выбрано удачно. Что касается нюансов – следует обратиться к западному опыту. За рубежом парковок на дорогах нет, они все вынесены отдельно. А безопасности можно добиться, если ввести на дорогах города ограничение скорости – не выше 50 километров в час. А у нас сейчас 60 километров и еще 20 сверху не облагаются штрафами.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, велодорожки на Васильевском острове все-таки будут, просто не в таких объемах и не в рамках экспериментальной концепции, а в рамках инициативы «Твой бюджет» и плановой работы. Так, объявлен конкурс на размещение велополосы, которая протянется от 1-й линии Васильевского острова до Наличной улицы. Протяженность маршрута составит два километра.

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